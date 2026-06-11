Śródmieście Zaatakował mężczyznę na ulicy, w restauracji rzucał krzesłami i butelkami. Szukają pokrzywdzonych Oprac. Dariusz Gałązka |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, do zdarzenia doszło w środę chwilę po godzinie 17 przy ulicy Natolińskiej.

- Z relacji przesłuchanych w tej sprawie osób pokrzywdzonych i świadków wynika, że napastnik najpierw zaatakował fizycznie mężczyznę, który po krótkiej szarpaninie uciekł przed agresorem. Następnie sprawca wszedł do pobliskiej restauracji i zaczął rzucać krzesłami oraz szklanymi butelkami w obsługę. Był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Groził kobietom pozbawieniem życia, a jedną z nich znieważył na tle narodowościowym, gdy wezwały policję napastnik uciekł - przekazał Pacyniak.

Wielokrotnie notowany

Policjanci po uzyskaniu zgłoszenia już po kilku minutach byli na miejscu. Ustalili i przekazali rysopis sprawcy do pozostałych patroli pełniących służbę w dzielnicy. Jeden z nich zaledwie po kilkunastu minutach namierzył i zatrzymał 23-letniego obywatela Polski, który jak się okazało wcześniej był wielokrotnie notowany. -

Na chwilę obecną jest on w dyspozycji śródmiejskiej komendy - wskazał młodszy aspirant Pacyniak.

Apel policjantów

Śródmiejscy policjanci poszukują innych osób, które mogły zostać pokrzywdzone przez pijanego agresora, szczególnie zaatakowanego mężczyzny, który uciekł przed napastnikiem z miejsca. Proszą o kontakt pod numerami telefonów: 47 723 91 59, 47 723 91 30 lub 47 723 91 51. Można też zgłosić się osobiście do komendy przy ulicy Wilczej 21, powołując się na numer sprawy KRP-PZ-3107/26.

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