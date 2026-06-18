Śródmieście Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Źródło wideo: Policja Warszawa Śródmieście Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście

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Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu śródmiejskiej komendy prowadzą postępowanie w sprawie brutalnego ataku. Do zdarzenia doszło w tramwaju w okolicach Placu Unii Lubelskiej.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni obywatel Stanów Zjednoczonych wsiadł do tramwaju razem ze znajomymi. Rozmawiali i byli w dobrych nastrojach, co nie spodobało się jednemu z podróżnych. Podszedł i dwukrotnie uderzył w głowę 37-latka, który stracił przytomność i upadł na ziemię, w wyniku czego doznał poważnych obrażeń barku. Po ataku napastnik usiadł na fotelu obok nieprzytomnego, leżącego na ziemi 37-latka i kontynuował podróż" – opisuje w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa I.

Świadkowie zaalarmowali policję i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Napastnik uciekł.

Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

Prośba policji

"Publikujemy zdjęcia ze zdarzenia, na których widać wizerunek agresora. Wszystkie osoby, które go rozpoznają lub posiadają informacje na jego temat prosimy o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa I pod numerem telefonu 47 723 91 30 lub 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-2164/26. Informacje można przekazywać również na adres e-mail: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl" - dodaje mł. asp. Jakub Pacyniak.

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