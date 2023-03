Na razie trenują na szkolnych korytarzach. Uczniowie szkoły przy Ciasnej doczekają się hali sportowej

Jak zaznaczył w komunikacie na ten temat rzecznik śródmiejskiego urzędu, "w szkole im. Jana Kilińskiego w Śródmieściu już od wejścia czuć ducha sportu". - Puchary, medale i okazałe trofea zdobią witryny oraz półki szkolnych korytarzy. W ciągu ostatnich 26 lat uczniowie tej szkoły stawali na podium ponad 1000 razy, plasując swoją szkołę w czołówce szkół sportowych nie tylko na Mazowszu, ale i w całym kraju. Tylko w zeszłym tygodniu dołożyli kilkadziesiąt medali z zawodów pływackich w Raciborzu, gdzie zdobyli Mistrzostwo Polski Szkół Sportowych w pływaniu. Drugi raz z rzędu - wymienił. I dodał: - Na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich mają mocne drużyny w piłce nożnej i siatkówce. Są też w czołówce krajowej biegów przełajowych. Wszystko to, pomimo bardzo ograniczonej infrastruktury, jaką może im obecnie zaoferować szkoła. Zajęcia prowadzone są w niewielkiej sali gimnastycznej, na szkolnych korytarzach i w szatniach przerobionych na małe sale do ćwiczeń.

Umowa na nowoczesny kompleks podpisana

Rzecznik zapowiedział, że "już niebawem to się zmieni". - W poniedziałek, 20 marca 2023 r., na terenie szkoły, w obecności zarządu dzielnicy, wykonawcy, dyrekcji oraz uczniów podpisana została umowa na budowę nowoczesnego i wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Znajdzie się w nim siłownia, sala fitness, salki szkoleniowe do nauczania strategii, taktyki, omawiania treningów i prowadzenia treningu psychologicznego. Będzie też sala do terapii sensorycznej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, trybuna na 190 osób oraz szatnie i toalety - wymienił.

- Bardzo się cieszę, że przystępujemy do tej inwestycji. Będzie to nowoczesny i wielofunkcyjny kompleks sportowy. Ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Podczas tylko jednej lekcji będzie mogło tu ćwiczyć jednocześnie pięć klas: na hali sportowej, siłowni, sali fitness. W ciągu jednego dnia to nawet 30-35 godzin lekcyjnych wychowania fizycznego. W całym tygodniu to ponad 150 godzin – nie licząc oczywiście zajęć dodatkowych – wyliczył z kolei w komunikacie Aleksander Ferens burmistrz Śródmieścia