Podczas ucieczki wyrzucił z auta sejf z gotówką. 24-latka szukali w sprawie próby zabójstwa w hotelu

"Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki pełniący służbę w radiowozie nieoznakowanym wyposażonym w wideorejestrator na ulicy 1 Maja w Tarczynie zwrócili uwagę na pojazd marki Ford, którego kierujący poruszał się z nadmierną prędkością" - informuje podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Piasecznie.

Próbowali zatrzymać kierowcę. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale ten nie zamierzał się podporządkować i rozpoczął ucieczkę.

"Wyrzucił sejf z gotówką i telefon komórkowy"

"W trakcie ucieczki kierujący przez okno swojego auta wyrzucił sejf z gotówką oraz telefon komórkowy. Sądził, że dzięki temu nie tylko pozbędzie się przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ale też uniknie zatrzymania" - dodaje policjantka.

Nic to nie dało, kierowca - 24-letni mieszkaniec województwa małopolskiego - został zatrzymany.

"W trakcie przeszukania auta mężczyzny policjanci znaleźli młot, a także tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży. Zabezpieczone zostały również przedmioty, które mężczyzna wyrzucił ze swojego auta. Były to telefon komórkowy, a także sejf, w którym znajdowało się 80 tysięcy złotych" - wyjaśnia podkom. Magdalena Gąsowska.

"Wszedł do hotelu z nożem i próbował zabić mężczyznę"

24-latek był, jak się okazało, poszukiwany przez funkcjonariuszy z warszawskiego Śródmieścia oraz Zielonki. Chodzi o ubiegłoroczne zdarzenie w jednym z hoteli.

"24-latek wszedł tam z nożem w ręku, pewnym krokiem skierował się w stronę jednego z gości hotelowych i usiłował zabić tę osobę. W wyniku tej szarpaniny pokrzywdzony został ugodzony dwukrotnie nożem, co mogło spowodować nawet jego śmierć" - informuje sierż. szt. Kacper Wojteczko, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa I.

24-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze bezpośrednim, za co grozi mu teraz kara dożywotniego więzienia. Za ucieczkę grozi mu z kolei pięć lat.

Sprawa pochodzenia sejfu i innych przedmiotów jest wyjaśniana.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

