Śródmieście Szukają go w sprawie plecaka. Było w nim 20 tysięcy

Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęć Źródło wideo: Policja Śródmieście Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście

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Policjanci ze Śródmieścia prowadzą śledztwo dotyczące przywłaszczenia plecaka, w którym było blisko 20 tysięcy złotych, dokumenty oraz karty bankomatowe. Opublikowali zdjęcia mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą.

Postępowanie prowadzą policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu śródmiejskiej komendy.

"Do przywłaszczenia plecaka, w którym było blisko 20 tysięcy złotych, dokumenty oraz karty bankomatowe, doszło w tramwaju, podczas przejazdu pomiędzy przystankami Ratusz Arsenał - Rondo Daszyńskiego" - informuje aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. "Wizerunek osoby podejrzanej publikujemy na zdjęciach" - dodaje.

Prośba policji

Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, policja prosi o kontakt pod numerem telefonu 47 723 83 92 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-1692/26.

Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl.

Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

Art. 284 § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny