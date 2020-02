Powiśle wyróżnione przez brytyjskich dziennikarzy. "Bulwar przypomina karnawał każdego lata"

Ranking "10 najfajniejszych okolic w Europie" ukazał się w elektronicznej wersji dziennika "The Guardian". Brytyjczycy pochwalili w nim warszawskie Powiśle, między innymi za bogatą ofertę gastronomiczną, ciekawą historię i pełen atrakcji wiślany bulwar.

Co szczególnie urzekło Brytyjczyków na Powiślu? Według nich, to miejsce burzy mit szarej i zimnej Warszawy. "Przez większość roku [Warszawa - red.] jest naprawdę zielona i gorąca. Dzięki boomowi gospodarczemu główny bulwar Powiśla przypomina karnawał każdego lata" - piszą dziennikarze "Guardiana".

Bogata oferta gastronomiczna i ciekawa historia

Jako najważniejszy obiekt Powiśla brytyjscy dziennikarze wskazali budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zachwycają się jego fasadą. Z kolei Centrum Nauki Kopernik polecają jako miejsce idealne dla rodzin z dziećmi. W swoim opisie nie zapominają również o bogatej historii tej części Śródmieścia i zachęcają do zobaczenia przemysłowej architektury z początku XX wieku, a przede wszystkim Elektrowni Powiśle przy ulicy Zajęczej.

Obok Powiśla w rankingu zatytułowanym "10 of the coolest neighbourhoods in Europe" dziennikarze "Guardiana" wyróżnili: plac Järntorget w Göteborgu, dzielnicę uniwersytecką w Brukseli, El Cabanyal w Walencji, Bonfim - część Porto, berlińską dzielnicę Neukölln, praskie Holešovice, Ostiense w Rzymie, położony na Dunajem Dorćol w Belgradzie oraz Place de la Réunion w Paryżu.