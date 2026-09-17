Znikały motocykle, znaleźli dziuplę
Na terenie Śródmieścia skradziono w ostatnim czasie kilka motocykli. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu śródmiejskiej komendy.
"Prowadzone przez nich czynności doprowadziły ich na teren powiatu płońskiego. Według ich ustaleń na posesji w jednej ze wsi ukrywane były skradzione pojazdy" - przekazuje w komunikacie asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Zatrzymali tam dwóch mężczyzn w wieku 51 i 48 lat, obywateli Polski, wcześniej wielokrotnie notowanych za różne przestępstwa. W garażu znaleźli dwa skradzione motocykle, a cztery kolejne miały już usunięte numery fabryczne. Był tam też rower elektryczny.
Zarzuty i areszty dla zatrzymanych
"48-latek miał ukraść co najmniej dwa motocykle na terenie warszawskiego Śródmieścia. Podczas przeszukania jego mieszkania na terenie Warszawy policjanci znaleźli łącznie ponad 60 gramów kokainy, klefedronu i marihuany. Usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży motocykli, posiadania narkotyków w warunkach recydywy oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów" - dodaje asp. Jakub Pacyniak
Zarzuty usłyszał również 51-latek, który odpowie za paserstwo, polegające na pomocy w ukryciu dwóch motocykli.
Obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.