Śródmieście Znikały motocykle, znaleźli dziuplę

Motocykle kradzione w Warszawie, dziupla pod Płońskiem Źródło wideo: Policja Śródmieście Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście

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Na terenie Śródmieścia skradziono w ostatnim czasie kilka motocykli. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu śródmiejskiej komendy.

"Prowadzone przez nich czynności doprowadziły ich na teren powiatu płońskiego. Według ich ustaleń na posesji w jednej ze wsi ukrywane były skradzione pojazdy" - przekazuje w komunikacie asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Zatrzymali tam dwóch mężczyzn w wieku 51 i 48 lat, obywateli Polski, wcześniej wielokrotnie notowanych za różne przestępstwa. W garażu znaleźli dwa skradzione motocykle, a cztery kolejne miały już usunięte numery fabryczne. Był tam też rower elektryczny.

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Zarzuty i areszty dla zatrzymanych

"48-latek miał ukraść co najmniej dwa motocykle na terenie warszawskiego Śródmieścia. Podczas przeszukania jego mieszkania na terenie Warszawy policjanci znaleźli łącznie ponad 60 gramów kokainy, klefedronu i marihuany. Usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży motocykli, posiadania narkotyków w warunkach recydywy oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów" - dodaje asp. Jakub Pacyniak

Zarzuty usłyszał również 51-latek, który odpowie za paserstwo, polegające na pomocy w ukryciu dwóch motocykli.

Obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KSP Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KSP Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KSP Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KSP