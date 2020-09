Sześciu chętnych do przebudowy placu Pięciu Rogów. "Wszystkie oferty poniżej kosztorysu"

Najtańsza oferta za prawie 13 milionów złotych

"Większość powierzchni zajmują jezdnie i fragmenty niezagospodarowane, choć aż dwie trzecie użytkowników tego miejsca to piesi. Zdominowany przez samochody pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną. Chcemy to zmienić" - czytamy w komunikacie drogowców.

Plac ma być punktem spotkań i spędzania wolnego czasu

Dodali, że oznacza to uporządkowanie przestrzenne placu. "Będzie on jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy" - podkreślili.

Co jeszcze się zmieni? Jak wymienił ZDM, posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Będzie też więcej zieleni – drzew liściastych o ukształtowanej wysokości i koronie, a także fontanny. Będą też ławki. "Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne 'pastorały'" - wskazano.

Przebudowa Szpitalnej i Kruczej

Oprócz przebudowy placu, metamorfozę przejdą też ulica Szpitalna (do ul. Górskiego) i Krucza (do Al. Jerozolimskich). "Zyskają nową nawierzchnię jezdni i chodnika. Trotuary zostaną poszerzone, aby pomieścić duży ruch pieszy. Przebudowa czeka również placyk na osi ul. Kruczej w pobliżu skrzyżowania z ul. Widok. Zamiast chaotycznego parkingu dla kilkunastu aut znajdą się tu drzewa i ławki" - poinformował ZDM.

I jak dodał, projekt będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekroju jezdni.