Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł

|
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych, zatrzymany mężczyzna
Źródło wideo: Policja Śródmieście
Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Bez żadnego powodu podszedł do 20-letniego obywatela Ukrainy i uderzył go pięścią w głowę. Ten stracił przytomność i upadł na ziemię. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Po kilku minutach zatrzymany został 33-letni Polak. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, w środku dnia w centrum Warszawy, na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Nowego Światu. "Na przejściu dla pieszych mężczyzna zaatakował 20-letniego obywatela Ukrainy. Napastnik uderzył go pięścią w głowę. Siła uderzenia była na tyle duża, że pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność" - przekazał asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście.

Pomocy mężczyźnie udzielili przechodnie. 20-latek w wyniku ataku doznał obrażeń w postaci otarć, zasinienia okolic oczu oraz ukruszenia zęba.

W pobliżu znajdowali się w tym czasie patrolujący okolicę policjanci, którzy, gdy zauważyli, że udzielana jest pomoc poszkodowanej osobie, podjęli interwencję. Z ich ustaleń wynika, że napastnikiem był 33-letni obywatel Polski. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do śródmiejskiej komendy.

Atak na przejściu dla pieszych, zatrzymany mężczyzna
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Zatrzymany w sprawie mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

Policja opublikowała film

Monitoring zarejestrował moment ataku. Na nagraniu widać grupę osób, która czeka na zmianę świateł, aby przejść na drugą stronę jezdni. Po zapaleniu się zielonego światła ruszają, a na wysokości połowy przejścia dochodzi do brutalnej napaści. Pokrzywdzony upada, a napastnik ucieka. Świadkowie zdarzenia natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu, który w wyniku uderzenia stracił przytomność.

"W trakcie przesłuchania mężczyzna nie wskazał powodów swojego zachowania. W przeszłości był notowany za podobne przestępstwa" - wyjaśnił asp. Pacyniak.

Był karany za brutalny atak na kobietę

33-latek pod koniec 2024 roku był zatrzymany za brutalny atak na starszą kobietę w centrum handlowym. "Wówczas jego ofiarą padła 86-letnia seniorka, kopnął ją dwukrotnie w plecy, co zakończyło się jej upadkiem i obrażeniami głowy. Kilka dni później groził pozbawieniem życia innej przypadkowej kobiecie" - opowiedział policjant.

Mężczyzna został wówczas zatrzymany i skazany przez sąd na prawie rok więzienia.

Zarzuty dla 33-latka

W obecnej sprawie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 33-latek usłyszał zarzuty dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała trwającego niedłużej niż siedem dni. Z relacji poszkodowanego wynika, że nigdy wcześniej nie widział napastnika, a do Polski przyjechał turystycznie na kilka dni.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zachowanie podejrzanego zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. W takim przypadku kara może zostać zaostrzona przez sąd.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Zderzenie motocyklisty z autem
Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
Targówek
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem
Mokotów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Usłyszał, że zostaje zatrzymany i wpadł w szał
Okolice
Bus uderzył w bariery na trasie S8
Kierowca busa wjechał w barierki na S8, są utrudnienia
Targówek
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych, alert RCB
Śródmieście
Lisy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłożą szczepionki dla lisów. Apel o szczególną ostrożność
Śródmieście
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Śmiertelny wypadek na S8. Szukają świadków i nagrań
Okolice
pap_20231206_120
Pobicie prokuratora. Śledczy powołali biegłego
Okolice
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina zakończona
Włochy
Rafał Trzaskowski i Magdalena Sroka
Nowa osoba w ekipie Rafała Trzaskowskiego
Śródmieście
Remont torowiska w Alei Niepodległości
Naprawy i modernizacje. Tramwajarze zdradzili plany na jesień
Klaudia Kamieniarz
Pożar auta na A2
Pożar auta na autostradzie w kierunku Warszawy
Okolice
Policjanci zatrzymali go przy bankomacie
Wypłacał cudze pieniądze. Wpadł przy bankomacie
Mokotów
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Remont w zagłębiu szkół i przedszkoli zaczęli pod koniec wakacji
Dariusz Gałązka
Uczestnicy 35. Biegu Niepodległości
Ten bieg gromadzi tysiące uczestników. Ruszyły zapisy
Śródmieście
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
"Mundial tramwajarzy" w Warszawie. Rywalizować będą 24 kraje
Śródmieście
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Niszczono go siekierą, oblewaną farbą. Wraca "dochodowy" fotoradar
Katarzyna Kędra
Pożar ciężarówki
Kłęby dymu nad miastem. Spłonęła ciężarówka
MAZOWIECKIE
Zderzenie i korek S2
Trasa S2 stała w korku po dwóch kolizjach
Nocny pożar auta przy ulicy Kopińskiej
Ogień tuż przed oknami bloku. W nocy spalił się samochód
Ochota
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne na Pradze Południe
Zapowiedź "rewitalizacji" parku zmroziła mieszkańców. Nie chcą zmian
Klaudia Kamieniarz
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do domu wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca
Okolice
Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty
Białołęka
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach, seria wypadków
Ulice
Ucieczka przed policją i auto na boku
Auto na boku, kierowca próbował się ukryć w lesie
Okolice
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
Okolice
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, był duży korek na S8
Ulice
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo. Jest termin rozpoczęcia procesu
Okolice
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki