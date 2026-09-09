Śródmieście Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł Oprac. Alicja Glinianowicz |

Atak na przejściu dla pieszych, zatrzymany mężczyzna Źródło wideo: Policja Śródmieście Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście

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Zdarzenie miało miejsce w czwartek, w środku dnia w centrum Warszawy, na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Nowego Światu. "Na przejściu dla pieszych mężczyzna zaatakował 20-letniego obywatela Ukrainy. Napastnik uderzył go pięścią w głowę. Siła uderzenia była na tyle duża, że pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność" - przekazał asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście.

Pomocy mężczyźnie udzielili przechodnie. 20-latek w wyniku ataku doznał obrażeń w postaci otarć, zasinienia okolic oczu oraz ukruszenia zęba.

W pobliżu znajdowali się w tym czasie patrolujący okolicę policjanci, którzy, gdy zauważyli, że udzielana jest pomoc poszkodowanej osobie, podjęli interwencję. Z ich ustaleń wynika, że napastnikiem był 33-letni obywatel Polski. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do śródmiejskiej komendy.

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Policja opublikowała film

Monitoring zarejestrował moment ataku. Na nagraniu widać grupę osób, która czeka na zmianę świateł, aby przejść na drugą stronę jezdni. Po zapaleniu się zielonego światła ruszają, a na wysokości połowy przejścia dochodzi do brutalnej napaści. Pokrzywdzony upada, a napastnik ucieka. Świadkowie zdarzenia natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu, który w wyniku uderzenia stracił przytomność.

"W trakcie przesłuchania mężczyzna nie wskazał powodów swojego zachowania. W przeszłości był notowany za podobne przestępstwa" - wyjaśnił asp. Pacyniak.

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Był karany za brutalny atak na kobietę

33-latek pod koniec 2024 roku był zatrzymany za brutalny atak na starszą kobietę w centrum handlowym. "Wówczas jego ofiarą padła 86-letnia seniorka, kopnął ją dwukrotnie w plecy, co zakończyło się jej upadkiem i obrażeniami głowy. Kilka dni później groził pozbawieniem życia innej przypadkowej kobiecie" - opowiedział policjant.

Mężczyzna został wówczas zatrzymany i skazany przez sąd na prawie rok więzienia.

Zarzuty dla 33-latka

W obecnej sprawie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 33-latek usłyszał zarzuty dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała trwającego niedłużej niż siedem dni. Z relacji poszkodowanego wynika, że nigdy wcześniej nie widział napastnika, a do Polski przyjechał turystycznie na kilka dni.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zachowanie podejrzanego zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. W takim przypadku kara może zostać zaostrzona przez sąd.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ.

🚨 Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, pełniący służbę na terenie Śródmieścia, zatrzymali mężczyznę, który bez żadnego powodu zaatakował innego przechodnia, uderzył go w głowę, doprowadzając do utraty przytomności, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Pomocy… pic.twitter.com/as5od73eHW — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 9, 2026 Rozwiń