Spór o rządowego pełnomocnika do spraw obchodów 80. rocznicy powstania. Minister kultury "oczekuje przeprosin"

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński napisał, że władze Warszawy - wbrew temu, co mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski - były informowane o powołaniu pełnomocnika do spraw obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. "Oczekuję od pana prezydenta publicznych przeprosin Powstańców Warszawskich" - napisał Gliński.

Jak mówił, "wydawało się, że tego dnia wszyscy będziemy stronić od polityki" (1 sierpnia - w dzień obchodów - red.). - Niestety właśnie wczoraj w momencie, kiedy stałem z powstańcami na cmentarzu na Woli, gdzie zginęło ponad 100 tysięcy ludności cywilnej (...) doszła do mnie informacja, że wicepremier Gliński (Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego - red.) zamierza nominować pełnomocnika rządowego, który będzie organizował kolejne obchody Powstania Warszawskiego na 80. rocznicę. To jest coś niebywałego, żeby próbować zabrać obchody z rąk samych powstańców i z rąk samorządu. Bo od zawsze te obchody organizowane były przez miasto stołeczne Warszawa, ale przede wszystkim przez powstańców. Żeby próbować zabrać obchody, żeby organizował je rząd, żeby próbować upolitycznić kolejną kwestię, która ma nas łączyć. Absolutny skandal - ocenił prezydent stolicy.

Gliński o wypowiedzi prezydenta

Minister kultury oczekuje przeprosin

"Podsumowując: akt ten – wbrew publicznym twierdzeniom pana prezydenta Trzaskowskiego - nie był, co oczywiste, wymierzony przeciwko komukolwiek, a zwłaszcza - co zdumiewające i co wprost sugeruje pan prezydent Trzaskowski – przeciwko warszawskim powstańcom. Wobec tych oczywistych faktów, oczekuję od pana prezydenta publicznych przeprosin Powstańców Warszawskich, których uwikłał pan – przez swoje nieodpowiedzialne wypowiedzi – w kontekst polityczny, wykorzystując do tego świętą dla Polaków, zwłaszcza weteranów powstania i ich rodzin, sprawę Powstania Warszawskiego" - zaznaczył minister Gliński.