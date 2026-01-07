Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Smog w Warszawie. Fatalna jakość powietrza. RCB wysłało alerty

Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalny stan powietrza w Warszawie
Źródło: TVN24
Jakość powietrza w Warszawie jest fatalna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty o zanieczyszczeniu powietrza. "Unikaj aktywności na zewnątrz" - czytamy w komunikacie. Czujniki wykrywają dużą ilość pyłów PM10 w powietrzu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla kilku województw, w tym Mazowieckiego, alert przed ostrzegający o złej jakości powietrza. Smog najdotkliwiej odczuwalny jest w centrum Warszawy i w powiecie otwockim.

Smog w Warszawie. RCB wysłało alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

"Uwaga! Alert RCB! Dziś (07.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz. Alert RCB w Łomży (woj. podlaskie), powiecie otwockim (woj. mazowieckie), kłodzkim (woj. dolnośląskie), łaskim (woj. łódzkie)" – wskazało za pośrednictwem platformy X RCB.

Niechlubne miejsce w rankingu

W środę ze względu na fatalny stan powietrza Warszawa znalazła się najpierw na 9., a później na 11. miejscu w alarmującego rankingu IQAir najbardziej zanieczyszczonych dużych miasta świata.

Ranking IQAir mierzy Indeks Jakości Powietrza, ukazując stężenie zanieczyszczeń i związanych z nimi zagrożeń dla zdrowia. Kluczowe zanieczyszczenia takie jak smog, ozon, tlenek węgla, dwutlenek siarki czy dwutlenek azotu są sumowane i odpowiednio ważone, aby w efekcie dać jedną liczbę czytelnie wskazującą na poziom zanieczyszczenia powietrza.

Indeks waha się od 0 do 500, chociaż mogą zdarzyć się wyjątkowo wyniki przekraczające tę wartość. Dobra jakość powietrza to zakres od 0 do 50, podczas gdy pomiary powyżej 300 są uważane za niebezpieczne.

W rankingu tym polska stolica uplasowała się na dziewiątym miejscu z pomiarem 158 AQI. W zestawieniu oprócz Warszawy znalazły się takie miasta jak Delhi, Kair, Teheran, Taszkient czy Bagdad.

Warszawa w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata
Warszawa w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata
Źródło: IQAir / tvnwarszawa.pl

Ratusz: zlikwidowaliśmy 90 proc. kopciuchów

O to, jak Warszawa radzi sobie z takimi zjawiskami jak smog, opowiedziała na antenie TVN24 rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

- W ostatnich latach zlikwidowaliśmy 90 procent kopciuchów (chodzi o stare, niespełniające standardów piece, zazwyczaj opalane węglem - red.). To jest bardzo ważne osiągnięcie, bardzo duża też współpraca z mieszkańcami. Oczywiście znaczna większość to był zasób komunalny, więc było to po stronie miasta, ale też wiele milionów złotych w formie dotacji trafiło do osób prywatnych, które zdecydowały się na wymianę swoich pieców, w których zgodnie z prawem palić już nie wolno – wskazała Beuth.

- Funkcjonuje Strefa Czystego Transportu, która jest projektem kroczącym, w dużej mierze edukacyjnym, więc na pewno sporo tych spalinowych samochodów w Warszawie jeszcze jest, ale też jak widać z tych odczytów, to nie są kwestie tych spalin tak zwanych, które nam ten smog powodują. Jeżeli mamy tak ujemne temperatury, jest mgła, wiadomo, że to powietrze stoi nad miastem – dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu

Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu

Ulice
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach

Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
SmogWarszawaCzyste Powietrze
Czytaj także:
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
Żoliborz
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
Śródmieście
Zderzenie na moście Północnym
Trzy auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
Białołęka
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
Mokotów
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
Okolice
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe dziecko w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła przyczynę
Mokotów
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Usiłował podpalić budynek niedaleko Sejmu. Decyzja w sprawie podejrzanego
Śródmieście
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji
Robert Zieliński
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Pękła rura ciepłownicza. Kobieta poparzona wrzątkiem
Śródmieście
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście w szpitalach
Okolice
Matka i syn aresztowani za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili
Żoliborz
Pościg policyjny za kierowcą osobówki zakończony na torowisku
Uciekał przed policją, wjechał na torowisko. Miał dożywotni zakaz kierowania
Praga Północ
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
Śródmieście
Awaria pociągu w okolicach Grodziska Mazowieckiego
Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny
Okolice
Pożar mieszkania w Płocku
Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych
Okolice
Substancje znalezione przez policjantów w aucie
Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód
Bemowo
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek
Śródmieście
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
Białołęka
16-latek uciekał kradzionym autem
16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz
Okolice
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
Targówek
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"
Katarzyna Kędra
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
Śródmieście
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Mokotów
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
Okolice
W ciężarówce pękła przednia szyba
Spadająca tafla lodu rozbiła przednią szybę w jadącej ciężarówce
Okolice
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
Śródmieście
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
Okolice
Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu
Pchał wózek z kobietą. Pomogli im dotrzeć do domu
Wola
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Centralnym
Śródmieście
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki