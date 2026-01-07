Fatalny stan powietrza w Warszawie Źródło: TVN24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla kilku województw, w tym Mazowieckiego, alert przed ostrzegający o złej jakości powietrza. Smog najdotkliwiej odczuwalny jest w centrum Warszawy i w powiecie otwockim.

"Uwaga! Alert RCB! Dziś (07.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz. Alert RCB w Łomży (woj. podlaskie), powiecie otwockim (woj. mazowieckie), kłodzkim (woj. dolnośląskie), łaskim (woj. łódzkie)" – wskazało za pośrednictwem platformy X RCB.

Niechlubne miejsce w rankingu

W środę ze względu na fatalny stan powietrza Warszawa znalazła się najpierw na 9., a później na 11. miejscu w alarmującego rankingu IQAir najbardziej zanieczyszczonych dużych miasta świata.

Ranking IQAir mierzy Indeks Jakości Powietrza, ukazując stężenie zanieczyszczeń i związanych z nimi zagrożeń dla zdrowia. Kluczowe zanieczyszczenia takie jak smog, ozon, tlenek węgla, dwutlenek siarki czy dwutlenek azotu są sumowane i odpowiednio ważone, aby w efekcie dać jedną liczbę czytelnie wskazującą na poziom zanieczyszczenia powietrza.

Indeks waha się od 0 do 500, chociaż mogą zdarzyć się wyjątkowo wyniki przekraczające tę wartość. Dobra jakość powietrza to zakres od 0 do 50, podczas gdy pomiary powyżej 300 są uważane za niebezpieczne.

W rankingu tym polska stolica uplasowała się na dziewiątym miejscu z pomiarem 158 AQI. W zestawieniu oprócz Warszawy znalazły się takie miasta jak Delhi, Kair, Teheran, Taszkient czy Bagdad.

Warszawa w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata Źródło: IQAir / tvnwarszawa.pl

Ratusz: zlikwidowaliśmy 90 proc. kopciuchów

O to, jak Warszawa radzi sobie z takimi zjawiskami jak smog, opowiedziała na antenie TVN24 rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

- W ostatnich latach zlikwidowaliśmy 90 procent kopciuchów (chodzi o stare, niespełniające standardów piece, zazwyczaj opalane węglem - red.). To jest bardzo ważne osiągnięcie, bardzo duża też współpraca z mieszkańcami. Oczywiście znaczna większość to był zasób komunalny, więc było to po stronie miasta, ale też wiele milionów złotych w formie dotacji trafiło do osób prywatnych, które zdecydowały się na wymianę swoich pieców, w których zgodnie z prawem palić już nie wolno – wskazała Beuth.

- Funkcjonuje Strefa Czystego Transportu, która jest projektem kroczącym, w dużej mierze edukacyjnym, więc na pewno sporo tych spalinowych samochodów w Warszawie jeszcze jest, ale też jak widać z tych odczytów, to nie są kwestie tych spalin tak zwanych, które nam ten smog powodują. Jeżeli mamy tak ujemne temperatury, jest mgła, wiadomo, że to powietrze stoi nad miastem – dodała.