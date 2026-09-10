37-latka zmarła w trakcie porodu. Prokuratura wszczęła śledztwo
- Pierwszego września prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ po zapoznaniu się z zawiadomieniem pełnomocników rodziny zmarłej, wszczął śledztwo w kierunku artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki szpitala - przekazał nam Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa.
Jak ustaliliśmy, na początku tego tygodnia została przeprowadzona sekcja zwłok. - Nie podajemy szczegółów dotychczasowych ustaleń ani planowanych czynności w tej sprawie - zaznaczył prok. Skiba.
Śmierć przy porodzie
Przyjście na świat wyczekanego dziecka to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu, jednak w przypadku Magdy, Michała i ich syna Mateusza dzień ten stał się jednocześnie najtragiczniejszym momentem. Magda zmarła w Szpitalu Specjalistycznym "Inflancka", 28 sierpnia podczas porodu. Kobieta miała 37 lat. Jej syn, Mateusz, urodził się zdrowy. Jak podają bliscy zmarłej, nie zdążyła go zobaczyć ani przytulić.
O tragiczną śmierć podczas porodu zapytaliśmy zarówno szpital przy Inflanckiej, jak również stołeczny ratusz. Czekamy na odpowiedź.
W sieci ruszyła zbiórka na pomoc dla męża zmarłej i ich dziecka. "Była osobą niezwykle radosną i pogodną, pełną energii, pasji i życia. Zawsze aktywna, zaangażowana w wiele projektów, wytrwała w dążeniu do postawionych sobie celów, odważna i otwarta na nowe wyzwania. Dla wielu była prawdziwą inspiracją. Nie da się zapomnieć jej szczerego, spontanicznego śmiechu" - napisali bliscy 37-latki.
Magda kochała sport, była przewodniczką i instruktorką w Studenckim Klubie Górskim, podróżniczką oraz ultrabiegaczką na orientację.