Służby otrzymały zgłoszenie, że do studzienki wpadł człowiek. "Nagrania z kamer tego nie potwierdzają"

Służby otrzymały informację, że do studzienki kanału burzowego przy ulicy Sanguszki wpadł człowiek. W akcji poszukiwawczej brali udział strażacy z grupy wysokościowej. - Nagrania z kamer nie potwierdzają tego zdarzenia, ale na wszelki wypadek służby sprawdziły kanał i do tej pory nikogo tam nie znaleziono - przekazała nam policja.

Ratownicy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt

- Około godziny 10.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że do studzienki spadł człowiek. Nasze działania polegają na wprowadzeniu ratowników do tego kanału w celu sprawdzenia, czy znajduje się tam osoba poszkodowana. Ratownicy są wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych - mówił nam Michał Skrzypa ze stołecznej straży pożarnej. Precyzował też, że chodzi o studzienkę kanału burzowego, który służy do odprowadzenie wody deszczowej.

"Nagrania z kamer tego nie potwierdzają"

Z kolei z relacji rzecznika śródmiejskiej policji Roberta Szumiaty wynika, że na nagraniach z miejskiego monitoringu widać, że mężczyzna, który zgłosił zaginięcie kolegi w kanale, od 2 w nocy leżał przy studzience na Rybaki. - W trakcie dnia ktoś go zauważył i powiadomił służby. Wtedy on stwierdził, że leży tam, bo w studzience znajduje się jego kolega. Nagrania z kamer nie potwierdzają tego, co mówi ten mężczyzna, jednak na wszelki wypadek służby sprawdziły kanały. Do tej pory nikogo nie znaleziono - poinformował Szumiata.