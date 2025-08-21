"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie. Policjanci zatrzymali ich w warszawskim hotelu

Byli członkowie gangu pruszkowskiego znów w rękach policji (materiał archiwalny z lutego 2017 roku) Źródło: "Fakty" TVN

Śledczy poinformowali w czwartek o postępowaniu przygotowawczym przeciwko Andrzejowi Z., pseudonim Słowik oraz Michałowi D., ps. Pieprzu i Krzysztofowi D., ps. Cycek. Są oni podejrzani o usiłowanie dokonania wymuszenia rozbójniczego w łącznej kwocie 100 tysięcy złotych na szkodę obywatela polskiego.

Do zatrzymania mężczyzn doszło w poniedziałek, 18 sierpnia, podczas "kontrolowanego przekazania pieniędzy". "Podejrzani zostali zatrzymani przez policjantów Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w momencie przekazywania im pieniędzy przez pokrzywdzonego w jednym z hoteli na terenie Warszawy" - informuje w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Andrzej Z. ps. "Słowik" na korytarzu Sądu Okręgowego w Warszawie (archiwum) Źródło: PAP/Rafał Guz

Trafili do aresztu

Jak podkreślono w komunikacie, podejrzani - zarówno podczas przesłuchania w prokuraturze, jak i w trakcie posiedzenia aresztowego w sądzie - nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i odmówili składania wyjaśnień.

W środę Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uwzględnił wniosek śledczych i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Andrzej Z., pseudonim Słowik, to jeden z najbardziej znanych polskich gangsterów. Swoją "legendę" budował już w latach 90. Co jakiś czas jego zakryta twarz powraca na czołówki mediów w związku z kolejnymi sprawami. We wrześniu 2020 roku informowaliśmy o zatrzymaniach w związku z zarzutami korupcji funkcjonariuszy Służby Więziennej – "Słowika" oraz trzech adwokatek, które miały pomagać w przemycie kontrabandy.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się obecnie proces Andrzeja Z., ps. Słowik, Leszka D., ps. Wańka i Janusza P., ps. Parasol, czyli dawnych bossów pruszkowskiej mafii. Oskarżeni są o handel kokainą.

"Słowik" po raz pierwszy trafił w ręce policji, gdy miał 18 lat.

