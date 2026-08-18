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Skutki burz na Mazowszu, ponad 70 interwencji strażaków

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Burza, Warszawa
Skutki nawałnic w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mery L
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Strażacy z Mazowsza interweniowali minionej nocy ponad 70 razy w związku z burzami i obfitymi opadami deszczu. Usuwali powalone drzewa i gałęzie, wypompowywali wodę z posesji. Jedna z interwencji dotyczyła także uszkodzonego dachu.

W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polską przemieszczał się front atmosferyczny niosący intensywne opady deszczu. Lokalnie występowały też burze z silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi.

- Od początku opadów deszczu do godziny 6 odnotowaliśmy 71 interwencji na terenie Mazowsza. Najwięcej w Warszawie, a następnie powiatach warszawskim zachodnim, wołomińskim i pruszkowskim - informuje brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodaje, interwencje dotyczyły połamanych gałęzi, powalonych drzew oraz podtopień. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń była sytuacja w powiecie grójeckim, gdzie doszło do uszkodzenia dachu.

- Nie ma osób poszkodowanych - podkreśla strażak.

Niespokojna noc

Trudne warunki pogodowe panowały w całym kraju. Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP, minionej doby strażacy interweniowali 1124 razy. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwach śląskim (284), dolnośląskim (271) i małopolskim (204).

- W większości te interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i terenów. Dodatkowo zabezpieczyliśmy 43 uszkodzone dachy - przekazał Gralec w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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