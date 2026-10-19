Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Skrajni nacjonaliści przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wśród nich "Jaszczur"

|
Organizacja Rodacy Kamraci składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Źródło wideo: TVP
Źródło zdj. gł.: x.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przedstawiciele nacjonalistycznego ruchu Rodacy Kamraci, na czele z kontrowersyjnym patostreamerem Wojciechem Olszańskim "Jaszczurem", złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Nagranie z tego wydarzenia wywołało falę oburzenia w sieci. Zapytaliśmy wojsko, czy wiedziało o tej sytuacji.

Na nagraniu, które pojawiło się w poniedziałek w mediach społecznościowych, widać, jak grupa osób ubranych w ciemne, jednolite stroje z napisami "Polska" i emblematami maszeruje przez Plac Piłsudskiego. Niektórzy niosą flagi. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza dwie osoby składają duży wieniec w biało-czerwonych barwach. Po obu stronach grobu stoją żołnierze pełniący wartę honorową. Podczas składania wieńca pozostają na posterunkach. Nie uczestniczą czynnie w składaniu wieńca.

Kim są Rodacy Kamraci?

Grupa, która składa wieniec, to tzw. Rodacy Kamraci. Jest to skrajnie nacjonalistyczna organizacja, kojarzona z Wojciechem Olszańskim, pseudonim Jaszczur i Marcinem Osadowskim, ps. Ludwiczek. Obaj byli wielokrotnie oskarżani o przestępstwa związane z nawoływaniem do nienawiści i przemocy, mają też na koncie prawomocne wyroki. W sierpniu 2025 roku prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia obejmujący łącznie 154 zarzuty. Środowisko wzbudza kontrowersje także z powodu antysemickich wystąpień, prorosyjskiej retoryki i pochwalania zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza.

Organizacja Rodacy Kamraci składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Organizacja Rodacy Kamraci składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Źródło zdjęcia: Rodacy Kamraci/x.com

W listopadzie 2021 roku podczas antysemickiej manifestacji w Kaliszu z udziałem Olszańskiego spalono kopię Statutu kaliskiego, dokumentu gwarantującego prawa ludności żydowskiej.

Na nagraniu z soboty widać, że w grupie niosącej wieniec jest obecny również sam "Jaszczur".

Pytania do wojska

Obecność tej grupy przed Grobem Nieznanego Żołnierza wywołała oburzenie. W sieci zawrzało. Pojawiły się pytania, czy Dowództwo Garnizonu Warszawa, które opiekuje się Grobem Nieznanego Żołnierza, wydało zgodę na to, aby kontrowersyjna organizacja Rodacy Kamraci mogła złożyć tam kwiaty.

Składanie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla przedstawicieli władz państwowych czy wojska. Mogą to robić również delegacje organizacji społecznych, szkół i innych instytucji.

Dowództwo Garnizonu Warszawa zapytaliśmy, czy złożenie wieńca przez przedstawicieli organizacji Rodacy Kamraci przed Grobem Nieznanego Żołnierza 17 października odbyło się za wiedzą i zgodą wojska, a także o to, jakie zasady obowiązują organizacje społeczne i polityczne, które chcą złożyć wieniec. Czy każda organizacja może zrobić to bez wcześniejszej zgody i niezależnie od charakteru swojej działalności.

Czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wojsko Polskie
Czytaj także:
(PLUS) Szczecin, 12.10.2026. Funkcjonariusz policji w jednej ze szkół w Szczecinie
Co dzieje się z młodymi ludźmi? Eksperci o przemocy
Martyna Sokołowska
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"
Praga Północ
Pożar w Warszawie
Czarny dym nad miastem. Pożar instalacji artystycznej
Bemowo
Nagranie KSP
Prokurator chciał aresztu dla zatrzymanego na Marszałkowskiej. Jest decyzja sądu
Śródmieście
Prace drogowe (zdjęcie ilustracyjne)
Prace drogowe w czterech dzielnicach. Lista utrudnień
Bemowo
Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Chcą się pozbyć hulajnóg elektrycznych z centrum. Co zmienia stanowisko radnych?
Śródmieście
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzona sieć trakcyjna. Siedem linii tramwajowych było na objazdach
Śródmieście
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Twierdzi, że lekarze ją odesłali. W domu urodziła syna. Szpital podaje inną wersję
Wawer
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
METEO
Strażnicy miejscy (zdjęcie ilustracyjne)
Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"
Śródmieście
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek złamał przepisy, jego rodzice dostali mandat na trzy tysiące
Okolice
Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Przygotowania do rozbudowy autostrady. Utrudnienia na węzłach
Okolice
W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
Dwie hale, a w nich nielegalny towar warty prawie 16 milionów złotych
Okolice
Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Zmieni się nie tylko Krucza. Przebudują biurowiec przy Pięknej
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Powiedziała, że idzie już do metra. 13-letnia Roksana zaginęła
Ochota
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Chciała zarabiać na polubieniach, skończyło się dużą stratą
Okolice
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach
Okolice
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Swój paszport zgubiła, niemiecki kupiła we Francji
Włochy
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamknęli dwie stacje drugiej linii metra
Bemowo
Policja zatrzymała kierowcę przewozu osób
Zarzuty i areszt dla kierowcy przewozu. Z powodu zawartości bagażnika
Śródmieście
Kamienica przy Nowym Świecie 15/17
Słynna kamienica w opłakanym stanie. Ministerstwo jednak jej nie chce
Piotr Bakalarski
Grzegorz Braun
"Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla pana sędziego". Braun wyproszony z rozprawy
Praga Południe
Incydent przy Marszałkowskiej
Policjantka pchnięta na szklane drzwi. "Cała interwencja została nagrana"
Śródmieście
Pożar na Pradze Południe
Pożar sklepu, słup dymu nad Warszawą
Praga Południe
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Park kieszonkowy i ścieżka rowerowa w miejscu dawnego parkingu
Śródmieście
Zatrzymania po oszustwie na Bemowie
Przekazała im dużą kwotę "na inwestycje". Chcieli więcej
Bemowo
Replika pistoletu przejęta przez policjantów
Pistoletem na kulki groził parze. Szybko pożałował
Mokotów
Furia kierowcy na skrzyżowaniu
Furia kierowcy. Bił i kopał ludzi. Nowe nagranie
Alicja Glinianowicz
Celnicy przechwycili paczki z marihuaną
Przesyłka z Tajlandii. Sto kilogramów marihuany w matach do ćwiczeń
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki