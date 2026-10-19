Śródmieście Skrajni nacjonaliści przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wśród nich "Jaszczur" Oprac. Dariusz Gałązka |

Uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza Źródło wideo: TVP Źródło zdj. gł.: x.com

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Na nagraniu, które pojawiło się w poniedziałek w mediach społecznościowych, widać, jak grupa osób ubranych w ciemne, jednolite stroje z napisami "Polska" i emblematami maszeruje przez Plac Piłsudskiego. Niektórzy niosą flagi. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza dwie osoby składają duży wieniec w biało-czerwonych barwach. Po obu stronach grobu stoją żołnierze pełniący wartę honorową. Podczas składania wieńca pozostają na posterunkach. Nie uczestniczą czynnie w składaniu wieńca.

Kim są Rodacy Kamraci?

Grupa, która składa wieniec, to tzw. Rodacy Kamraci. Jest to skrajnie nacjonalistyczna organizacja, kojarzona z Wojciechem Olszańskim, pseudonim Jaszczur i Marcinem Osadowskim, ps. Ludwiczek. Obaj byli wielokrotnie oskarżani o przestępstwa związane z nawoływaniem do nienawiści i przemocy, mają też na koncie prawomocne wyroki. W sierpniu 2025 roku prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia obejmujący łącznie 154 zarzuty. Środowisko wzbudza kontrowersje także z powodu antysemickich wystąpień, prorosyjskiej retoryki i pochwalania zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza.

Organizacja Rodacy Kamraci składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza Źródło zdjęcia: Rodacy Kamraci/x.com

W listopadzie 2021 roku podczas antysemickiej manifestacji w Kaliszu z udziałem Olszańskiego spalono kopię Statutu kaliskiego, dokumentu gwarantującego prawa ludności żydowskiej.

Na nagraniu z soboty widać, że w grupie niosącej wieniec jest obecny również sam "Jaszczur".

Pytania do wojska

Obecność tej grupy przed Grobem Nieznanego Żołnierza wywołała oburzenie. W sieci zawrzało. Pojawiły się pytania, czy Dowództwo Garnizonu Warszawa, które opiekuje się Grobem Nieznanego Żołnierza, wydało zgodę na to, aby kontrowersyjna organizacja Rodacy Kamraci mogła złożyć tam kwiaty.

Składanie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla przedstawicieli władz państwowych czy wojska. Mogą to robić również delegacje organizacji społecznych, szkół i innych instytucji.

Dowództwo Garnizonu Warszawa zapytaliśmy, czy złożenie wieńca przez przedstawicieli organizacji Rodacy Kamraci przed Grobem Nieznanego Żołnierza 17 października odbyło się za wiedzą i zgodą wojska, a także o to, jakie zasady obowiązują organizacje społeczne i polityczne, które chcą złożyć wieniec. Czy każda organizacja może zrobić to bez wcześniejszej zgody i niezależnie od charakteru swojej działalności.

Czekamy na odpowiedź.