Skradzione dwie torby z pieniędzmi. Dwa podobne zdarzenia jednego dnia

We wtorek w Śródmieściu doszło do dwóch podobnych zdarzeń. Najpierw policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży torby z pieniędzmi z ulicy Świętokrzyskiej, a dwie godziny później do takiego samego zdarzenia doszło przy Klonowej.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz dowiedział się o dwóch podobnych zdarzeniach, do których doszło we wtorek po południu w Warszawie. - Najpierw miało dojść do napadu na kantor przy Świętokrzyskiej, potem również na kantor, ale przy ulicy Klonowej - ustalił. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mogły one mieć ze sobą związek.