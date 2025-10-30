Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów

Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób (wideo bez dźwięku)
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci skontrolowali w ciągu tygodnia niemal tysiąc pojazdów świadczących usługi przewozu osób. Niemal jedna trzecia kontroli zakończyła się ukaraniem kierowców mandatami. Okazało się, że 24 osoby nie posiadały uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze zatrzymali też 14 praw jazdy i 71 dowodów rejestracyjnych.

Akcja "Bezpieczne przewozy" była prowadzona w stolicy od 21 do 27 października przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. "Szczególną uwagę policjanci skupili na dworcach kolejowych i autobusowych, gdzie podróżni rozpoczynają lub kończą swoją podróż po Warszawie" - precyzuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z KSP.

Policjanci skontrolowali w sumie 989 pojazdów. Podczas kontroli wyszło na jaw, że aż 24 osoby nie powinny znaleźć się za kierownicą, ponieważ nie posiadają uprawnień do kierowania. W dodatku cztery z nich były objęte sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.

"Zdecydowaną większość sprawdzonych kierowców stanowili obcokrajowcy - 600 osób. Na nich też policjanci nałożyli 166 mandatów karnych. W trakcie prowadzonych kontroli wyszło również na jaw, że niektórzy obcokrajowcy przebywali nielegalnie na terenie Polski lub posługiwali się sfałszowanymi dokumentami" - informuje mł. asp. Śniadała.

I dodaje, że wśród kierujących znalazło się czterech mężczyzn, którzy byli poszukiwani na terenie strefy Schengen. To obywatele Pakistanu, Zimbabwe i Uzbekistanu. 

Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób
Policyjne kontrole przewozów osób
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Mandaty na kwotę blisko 50 tysięcy złotych

Łącznie policjanci wystawili 310 mandatów na kwotę ponad 48 tysięcy złotych. Dodatkowo, zatrzymali prawa jazdy 14 osób oraz 71 dowodów rejestracyjnych.

W akcji wzięli udział policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP oraz policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i stołecznych komend rejonowych.

"To już kolejne takie działania przeprowadzone przez stołecznych policjantów. Ich efekty pokazują jasno, że są one wciąż bardzo potrzebne dlatego będą cyklicznie powtarzane" - zapowiada mł. asp. Śniadała.

TAGI:
