Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami

Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Akcja stołecznej policji "Bezpieczne przewozy"
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci cyklicznie kontrolują kierowców w ramach akcji "Bezpieczne przewozy". Ostatnio sprawdzili 216 aut i wystawili 102 mandaty. Aż 17 kierowców nie posiadało, albo miało fałszywe prawo jazdy. Kilku kierowców nielegalnie przebywało w Polsce.

W ostatnich dniach Komenda Stołeczna Policji prowadziła w Warszawie kontrole przewozów osób.

"Wśród skontrolowanych aż 14 kierujących było nietrzeźwych, trzech znajdowało się pod wpływem środków odurzających. Trzech kierujących miało aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi" - przekazał podkomisarz Jacek Wiśniewski z KSP.

Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Ponad setka mandatów

Policjanci nałożyli 102 mandaty karne na łączną kwotę 25 tysięcy złotych, między innymi za stan techniczny pojazdu, niestosowanie się do zasad ruchu drogowego i rozmowy przez telefon podczas prowadzenia samochodu.

Funkcjonariusze sporządzili dziewięć wniosków o ukaranie do sądu.

W trakcie kontroli okazało się, że czterech kierujących przebywało na terenie Polski nielegalnie, a pięciu posługiwało się sfałszowanym prawem jazdy. Dwie osoby były poszukiwane.

W działaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policyjne kontrole przewozów osób
Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
Praga Południe
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
Praga Północ
Spółdzielnia apeluje o niedokarmianie dzików
Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni
Wawer
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
Mokotów
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
Bemowo
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
Bemowo
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Śródmieście
Zginęły cztery osoby
Kierował po alkoholu i narkotykach, zginął on i trzy inne osoby. Koniec śledztwa
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
Woda podmyła torowisko w alei Niepodległości
Woda podmyła torowisko na Mokotowie. Tramwaje zwalniają
Mokotów
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Ogromne utrudnienia po zderzeniu na moście
Wilanów
Świąteczny pociąg metra
Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy
Śródmieście
Przejście Marszałkowska-Złota
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum
Śródmieście
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki
Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł podczas zgromadzenia
Zasłabł podczas manifestacji, pomogli policjanci
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą
W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
Śródmieście
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki