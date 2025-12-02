Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami

W ostatnich dniach Komenda Stołeczna Policji prowadziła w Warszawie kontrole przewozów osób.
"Wśród skontrolowanych aż 14 kierujących było nietrzeźwych, trzech znajdowało się pod wpływem środków odurzających. Trzech kierujących miało aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi" - przekazał podkomisarz Jacek Wiśniewski z KSP.
Ponad setka mandatów
Policjanci nałożyli 102 mandaty karne na łączną kwotę 25 tysięcy złotych, między innymi za stan techniczny pojazdu, niestosowanie się do zasad ruchu drogowego i rozmowy przez telefon podczas prowadzenia samochodu.
Funkcjonariusze sporządzili dziewięć wniosków o ukaranie do sądu.
W trakcie kontroli okazało się, że czterech kierujących przebywało na terenie Polski nielegalnie, a pięciu posługiwało się sfałszowanym prawem jazdy. Dwie osoby były poszukiwane.
W działaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.
Autorka/Autor: kk
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji