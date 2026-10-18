Śródmieście Uszkodzona sieć trakcyjna, duże utrudnienia. Siedem linii tramwajowych na objazdach Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie / Facebook

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Kilkanaście minut po godzinie 10.00 Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów. W komunikacie czytamy, że w rejonie skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą Nowowiejską doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej.

"Występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10, 11, 14, 15, 17, 19, 33" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego. Składy zostały skierowane na trasy objazdowe.

Tramwaje na objazdach

Tramwaje omijają odcinek trasy między Rondem ONZ a Polem Mokotowskim. Kursują w następujący sposób:

Linie 10 , 11 w obydwu kierunkach: ..- Prosta - Al. Jana Pawła II - Al. Solidarności - P. Bankowy - Marszałkowska -..;

Linie 17 , 33 w obydwu kierunkach: ..- Al. Jana Pawła II - Al. Solidarności - Marszałkowska - Puławska - Rakowiecka -..;

Linia 19 w obydwu kierunkach: ..- Goworka - Puławska - Marszałkowska - Al. Solidarności - Al. Jana Pawła II -..;

Linia 14 w kierunku Miasteczko Wilanów: Banacha -..- Grójecka - Al. Jerozolimskie - Pl. Starynkiewicza;

Linia 14 w kierunku Banacha: Miasteczko Wilanów -..- Goworka - Puławska - Rakowiecka - Boboli - Wołoska - Woronicza - Woronicza;

Linia 15 w kierunku Marymont-Potok: P+R Al. Krakowska -..- Grójecka - Al. Jerozolimskie - Pl. Starynkiewicza;

Linia 15 w kierunku P+R Al. Krakowska: Marymont-Potok -..- Marszałkowska - Puławska - Metro Wilanowska.

Pasażerowie mogą także korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Autobusy kursują na trasie: Rondo ONZ 01 - Al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - Al. Niepodległości - Batorego - Boboli - Rakowiecka - Al. Niepodległości - Metro Pole Mokotowskie 02.