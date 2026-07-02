Śródmieście Siedem lat więzienia za przemoc domową i zabicie psa Oprac. Alicja Glinianowicz |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Łukasz Z. był oskarżony o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad członkiem rodziny i spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Działo się to do 16 maja ubiegłego roku w mieszkaniu przy ulicy Niecałej w Warszawie. Mężczyzna był już wcześniej karany.

Kopał i uderzał, zabił, wyrzucając z okna

Od marca do 11 maja 2025 roku, zdaniem śledczych, Z. znęcał się też nad psem.

"Będąc pod wpływem alkoholu, kopał i uderzał ręką zwierzę, a 11 maja zabił ze szczególnym okrucieństwem psa poprzez wyrzucenie go z okna z lokalu na pierwszym piętrze kamienicy" - przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Magdalena C. miała w tym czasie przebywać w mieszkaniu na Niecałej i także znęcać się psychicznie i fizycznie nad pokrzywdzonym. Drugi zarzut wobec kobiety dotyczył znęcania się nad psem. Miała go bić, kopać, ściskać i uderzać pięścią.

Wyrok pierwszej instancji

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uznał mężczyznę i kobietę za winnych.

Łukasz Z. usłyszał karę pięciu lat więzienia za znęcanie się nad osobą najbliższą oraz trzech lat za znęcanie się nad zwierzęciem. Kara łączna to siedem lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd zakazał mężczyźnie posiadania psów przez 15 lat i orzekł na rzecz Schroniska Na Paluchu nawiązkę w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Magda C. została uznana za winną znęcania się nad współlokatorem oraz nad zwierzęciem, za co sąd skazał ją na karę łączną 1,5 roku pozbawienia wolności. Ma też pięcioletni zakaz posiadania psów oraz zobowiązano ją do zapłaty tysiąca złotych nawiązki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Na Paluchu.

Ten wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Warszawie i jest on już prawomocny.

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