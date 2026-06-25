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Śródmieście

Przewodnicząca Rady Warszawy: nigdy nie byłam w saloniku VIP

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Ewa Malinowska-Grupińska
Sławomir Potapowicz o czwartkowej sesji rady miasta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Rozpoczęła się sesja Rady Warszawy. Radni będą dyskutować między innymi o sytuacji w Szpitalu Południowym. Przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska zdementowała spekulacje o tym, że miała korzystać z saloniku VIP tej placówki.

Rada Warszawy zebrała się o godzinie 10 w Pałacu Kultury i Nauki.

Radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o dodanie do porządku obrad sesji absolutoryjnej punktów zgłoszonych na sesję nadzwyczajną. Chodzi m.in. o stanowiska w sprawie wezwania do dymisji wiceprezydentek Renaty Kaznowskiej (odpowiedzialnej za ochronę zdrowia), Aldony Machnowskiej-Góry (byłej członkini rady nadzorczej Szpitala Południowego) i wiceprezydenta Tomasza Menciny (nadzorującego miejskie spółki).

- To, jak się zajmowali Szpitalem Południowym, pokazuje, jakie mają kompetencje do zarządzania miastem - skomentowała radna PiS Alicja Żebrowska.

Szef klubu KO Jarosław Szostakowski zapowiedział, że radni KO będą popierać wprowadzenie do porządku sesji punkty z sesji nadzwyczajnej, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają. - Zależy nam na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić, to jest sprawa poważna, nie na happening polityczny - zaznaczył.

PiS wnioskował też o wniesienie do porządku projektu uchwały zmieniającej skład osobowy komisji rewizyjnej. - Komisja będzie tę skandaliczną sprawę zarządzania Szpitalem Południowym prowadzić. Trudno sobie wyobrazić, żeby była to kontrola transparentna i rzetelna, gdy większość w tej komisji ma Platforma Obywatelska - mówił Filip Frąckowiak, wiceprzewodniczący klubu PiS. Wniosek został jednak odrzucony.

Przewodnicząca rady: nigdy nie byłam w saloniku VIP

Kolejny punkt, o jaki wnioskował PiS, miał dotyczyć odwołania przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Powodem były sugestie, jakoby była ona jedną z osób, które skorzystały z "saloniku VIP" w Szpitalu Południowym. Radni zastrzegli jednak, że wycofają się z tej propozycji, jeśli sama zainteresowana odniesie się do sprawy i tak też postąpili.

- Od tygodnia żyję w obszarze insynuacji. Nigdy nie byłam w żadnym saloniku. Pierwszy raz usłyszałam, że jest takie miejsce w Szpitalu Południowym z doniesień medialnych - oświadczyła Ewa Malinowska-Grupińska.

PiS chciał też odwołania wiceprzewodniczącej Rady Warszawy Ewy Janczar, która jest członkinią zarządu Szpitala Bródnowskiego, gdzie zatrudniony był Dawid Kacprzyk. Po głosowaniu punkt ten nie został jednak wprowadzony do porządku obrad.

Czekają na wyjaśnienia prezydenta

Pierwszym punktem porządku obrad - na wniosek Koalicji Obywatelskiej - jest informacja prezydenta na temat Szpitala Południowego oraz innych miejskich placówek medycznych. Ma on wyjaśnić zasady organizacji pracy, przyjmowania pacjentów, kolejności udzielania świadczeń, rozliczania czasu pracy, systemu wynagradzania i naboru personelu medycznego oraz bezpieczeństwa danych medycznych.

Radni mają także zdecydować w czwartek sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Szpitalu Południowym oraz o wotum zaufania wobec prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego po rozpatrzeniu "Raportu o stanie miasta" i absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za 2025 rok.

Po zakończeniu sesji absolutoryjnej, na wniosek radnych opozycji, miała odbyć się sesja nadzwyczajna, poświęcona aferze w Szpitalu Południowym. Ostatecznie jej nie będzie. Wszystkie sprawy zostaną omówione na trwającej sesji.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Rada WarszawyRafał TrzaskowskiKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćNowa Lewica
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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