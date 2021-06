Most dla królowej. Dziś radni zdecydują o nowej nazwie Południowego

Most południowy dla Anny Jagiellonki

W porządku obrad znalazło się m.in. głosowanie nazwy dla mostu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Jak informowaliśmy w marcu, prezydent Rafał Trzaskowski zaproponował, by nosił on nazwę Anny Jagiellonki. Zaskoczeni radni uznali wówczas, że decyzja musi jednak poczekać. Trzaskowski swoją propozycję motywował tym, że Anna Jagiellonka ogłoszona w 1575 królową Polski "ukończyła budowę pierwszej stałej przeprawy przez Wisłę w Warszawie w 1573 roku" a "liczący 500 metrów drewniany most stanowił jedno z najwybitniejszych dzieł inżynierskich w ówczesnej Europie". Pomysł miał swoich zwolenników, ale i przeciwników - eksperci z Zespołu Nazewnictwa Miejskiego byli zdania, że wystarczające jest to, że Anna Jagiellonka ma już ulicę na Młocinach. Mimo to radni z komisji nazewnictwa wydali opinię pozytywną.