Śródmieście Schemat był podobny. Z szafek siłowni znikały pieniądze i dokumenty

Seria kradzieży na siłowniach Źródło wideo: KRP Warszawa I Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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Do policjantów z warszawskiego Śródmieścia wpłynęła informacja o serii kradzieży pieniędzy i dokumentów z szafek w kilku siłowniach. "Schemat działania sprawcy odpowiadał podobnym przestępstwom na terenie innych dzielnic" - poinformował w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Mundurowi wytypowali do sprawy 29-latkę. Następnie zatrzymali ją i przewieźli do komendy przy Dzielnej.

29-latka została zatrzymana Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Z szafek znikały pieniądze i portfele

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta przychodziła na siłownię pod pozorem treningu. "Gdy inni ćwiczyli, wykorzystywała ten czas, aby włamywać się do szafek znajdujących się w szatniach. Kradła pieniądze, ale również portfele z dokumentami i kartami płatniczymi" - opisał Pacyniak.

Policjanci odkryli, że przestępczy proceder prowadziła w kilku siłowniach w stolicy i okolicy. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.

Zarzuty dla 29-latki i apel policji

Po nocy spędzonej w policyjnej celi 29-latka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży dokumentów.

Policjanci przypominają, aby podczas korzystania z siłowni nie pozostawiać w szafkach większych kwot pieniędzy, kosztowności, dokumentów. W przypadku zauważenia podejrzanego zachowania najlepiej poinformować pracowników lub policję.