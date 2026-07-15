Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Schemat był podobny. Z szafek siłowni znikały pieniądze i dokumenty

29-latka została zatrzymana
Seria kradzieży na siłowniach
Źródło wideo: KRP Warszawa I
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I
Gdy 29-latka pojawiała się na siłowniach, z szafek w znikały pieniądze i dokumenty. Kobieta podejrzana o serię kradzieży i włamań została zatrzymana.

Do policjantów z warszawskiego Śródmieścia wpłynęła informacja o serii kradzieży pieniędzy i dokumentów z szafek w kilku siłowniach. "Schemat działania sprawcy odpowiadał podobnym przestępstwom na terenie innych dzielnic" - poinformował w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Mundurowi wytypowali do sprawy 29-latkę. Następnie zatrzymali ją i przewieźli do komendy przy Dzielnej.

29-latka została zatrzymana
29-latka została zatrzymana
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Z szafek znikały pieniądze i portfele

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta przychodziła na siłownię pod pozorem treningu. "Gdy inni ćwiczyli, wykorzystywała ten czas, aby włamywać się do szafek znajdujących się w szatniach. Kradła pieniądze, ale również portfele z dokumentami i kartami płatniczymi" - opisał Pacyniak.

Policjanci odkryli, że przestępczy proceder prowadziła w kilku siłowniach w stolicy i okolicy. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.

Zarzuty dla 29-latki i apel policji

Po nocy spędzonej w policyjnej celi 29-latka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży dokumentów.

Policjanci przypominają, aby podczas korzystania z siłowni nie pozostawiać w szafkach większych kwot pieniędzy, kosztowności, dokumentów. W przypadku zauważenia podejrzanego zachowania najlepiej poinformować pracowników lub policję.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Ktoś rzucał czymś w goryla Aziziego w stołecznym zoo
Rzucał czymś w goryla Aziziego, inni próbowali go dokarmiać. Apel zoo
Praga Północ
Bad-Bunny
Anna bawiła się w Warszawie. Roberta "koledzy fajnie przywitali"
TVN24
Karol Nawrocki
Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Zatrzymali mężczyznę
Śródmieście
Marta Cienkowska
CBA chce dokumentów z Zarządu Zieleni. Chodzi o współpracę z Martą Cienkowską
Śródmieście
Stoją od lewej Izabela Marcewicz-Jendrysik, Magdalena Młochowska, Rafał Trzaskowski
Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski przedstawił zastępczynie
Śródmieście
Auto wbiło się w rów
Kierowca zajechał mu drogę, ratował się wjazdem do rowu
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
NIK skontrolowała Szpital Południowy. Mamy raport
Patryk Michalski
Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Fiata
Przejechał na czerwonym świetle. To, co powiedział, zdumiało policjantów
Okolice
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu Łukasza Żaka. A za chwilę początek kolejnego
Klaudia Ziółkowska
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Radni mieli obchodzić kolejkę. Kontrola w centrum medycznym w Piasecznie
Okolice
Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin
Pęknięta ściana bloku i nocna ewakuacja 14 rodzin
Ursus
Prawo i Sprawiedliwość złożyło dwie listy kandydatów do rady powiatu (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzucają mu niegospodarność i nepotyzm. Referendum w sprawie odwołania wójta
Okolice
Śmierć na plebanii w Drobinie
Zagadkowa śmierć 31-latka na plebanii. Prokuratura: nikt nie zawinił
Okolice
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Buspas wciąż wygrodzony słupkami. Ślady po pożarze autobusu nie znikają
Praga Południe
40-latek został zatrzymany
Czterdziestolatek za kierownicą Maserati. Prowadził mimo czterech sądowych zakazów
Wilanów
Błażej Król nagrał płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego
"Jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie". To usłyszeli od powstańców, tak zareagowali
Piotr Bakalarski
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Kto na miejsce zdymisjonowanych wiceprezydentek? Trzaskowski już wie
Śródmieście
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Koniec z "piraceniem" na moście. Będzie odcinkowy pomiar
Śródmieście
Alaksandra Hierasimienia
Białoruska pływaczka zaatakowana na Dworcu Zachodnim
Ochota
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Przeskalowane skrzyżowanie się zmieni. Rusza remont
Wola
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
Masowe kontrole hulajnóg i rowerów. Wystawiono ponad 70 mandatów
Ulice
Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
O krok od tragedii. "Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy"
Okolice
Urząd Dzielnicy Ursynów
Radni KO murem za burmistrzem dzielnicy. "Zadania realizuje perfekcyjnie"
Ursynów
Reklama Muzeum Sztuki Nowoczesnej na budynku przy Alejach Jerozolimskich
Reklama muzeum na zabytkowym budynku. "Popełniliśmy błąd"
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Nieprawidłowości w prosektorium. Ruch Naczelnej Izby Lekarskiej
Ursynów
Tłumy na przystanku Warszawa Służewiec
Awaria pociągu przy przystanku Aleje Jerozolimskie. Utrudnienia
Komunikacja
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu po tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Alicja Glinianowicz
Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie
Ogień z altany przeniósł się na auta. Podejrzany o podpalenie wpadł przez monitoring
Praga Północ
System Of A Down i Bad Bunny zagrają na Narodowym
Koncertowy tydzień na Narodowym. Bad Bunny i System of a Down. Jak dojechać na stadion?
Praga Południe
Policja zatrzymała 57-latka
Kradzionym autem uderzył w słup, był nietrzeźwy
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki