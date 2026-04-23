Śródmieście Wycieczka seniorów uwięziona na podwórku opuszczonej kamienicy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Seniorzy utknęli na podwórku na Miodowej Źródło: Straż Miejska Warszawa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 22 kwietnia po południu strażnicy miejscy otrzymali alarmujące zgłoszenie o 17-osobowej grupie seniorów uwięzionych na podwórku jednej z kamienic przy ulicy Miodowej. Po kilku minutach funkcjonariusze zjawili się na miejscu.

Za bramą kamienicy stała cała grupa. W trakcie rozmowy okazało się, że seniorzy przyjechali do Warszawy, aby zwiedzić miasto. Idąc ulicą Miodową, za namową przewodniczki weszli na podwórko opuszczonej kamienicy - chcieli zobaczyć jej architekturę od wewnątrz.

"Niestety, po ich wejściu brama automatycznie się zamknęła, a jej ponowne otwarcie nie było możliwe. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem było wezwanie straży miejskiej. Na widok strażników grupa bardzo się ucieszyła. Ponieważ budynek był opuszczony, nie było możliwości natychmiastowego uwolnienia turystów" - opisała w komunikacie straż miejska.

Trudna łamigłówka

Strażnicy poprosili o pomoc straż pożarną. Po przyjeździe strażaków okazało się, że brama jest zabytkowa i mechaniczna ingerencja nie wchodzi w grę. Jedynym rozwiązaniem byłby demontaż specjalnych siłowników zamykających bramę, co jednak wymagałoby wejścia na teren podwórka, na co strażacy nie byli już przygotowani.

Strażnicy w sąsiadującej z kamienicą parafii greckokatolickiej dostali numer telefonu do osoby mogącej otworzyć bramę. W oczekiwaniu na jej przyjazd strażnicy zajęli seniorów rozmową. Ci na szczęście mieli dobry humor.

"Okazało się, że uczestnikom wycieczki bardzo spodobała się ta przygoda, stwierdzili, że to najciekawsza wycieczka jaką ostatnio przeżyli i że będą mieli co opowiadać podczas rodzinnych spotkań" - opisała straż miejska.

Po ponad godzinie na miejsce przyjechał przedstawiciel zarządu kamienicy i otworzył bramę. Po wykonaniu jeszcze wielu zdjęć oswobodzeni i szczęśliwi seniorzy ruszyli dalej zwiedzać Warszawę.

"Nie obyło się jednak bez rozmowy strażników z przewodniczką, która oświadczyła, że od teraz będzie bardziej uważać na to, gdzie prowadzi grupę" - podsumowała straż miejska w komunikacie.

