Śródmieście Sejmik i sąd będą miały nowe siedziby

Nowa siedziba Sejmiku Mazowsza Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Projekt zakłada postawienie dwóch sześciokondygnacyjnych budynków. Oba obiekty nie będą wyższe niż 23,4 m, a między nimi powstanie ogólnodostępny plac z zielenią i elementami małej architektury – miejsce otwarte dla mieszkańców.

Budynki staną w sąsiedztwie obecnych siedzib Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. Mają dopełniać istniejące założenie urbanistyczne, obejmujące m.in. zaprojektowany przez prof. Marka Budzyńskiego Kompleks Wymiaru Sprawiedliwości przy Placu Krasińskich.

Nowa przestrzeń dla sejmiku

Kolorystyka budynków będzie w odcieniach zieleni, nawiązujących do gmachu Sądu Najwyższego i jego kolumnady okalającej pomnik Powstania Warszawskiego.

- Chcemy, aby siedziba sejmiku była wizytówką Mazowsza. Przez blisko 30 lat sejmik obradował w wynajmowanych pomieszczeniach w obiekcie przy Placu Bankowym. Już niedługo to się zmieni. Sejmik największego województwa w kraju w końcu zyska własną, reprezentacyjną siedzibę - zaznaczył marszałek Adam Struzik (PSL).

Budynek samorządu województwa mazowieckiego będzie obiektem o powierzchni użytkowej ponad 6,8 tys. mkw. Swoje siedziby będą tam mieć: Sejmik Województwa Mazowieckiego, Kancelaria Sejmiku i inne jednostki organizacyjne samorządu województwa mazowieckiego.

W budynku zaplanowano m.in. sale posiedzeń sejmiku i klubów sejmikowych, przestrzenie biurowe, sale dydaktyczne, a także wewnętrzne patio i ogólnodostępne strefy usługowe.

- Nowoczesny budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w rozwiązania przyjazne środowisku. Zaprojektowana przestrzeń biurowa, wraz z placem i zielenią, będzie służyć nie tylko urzędnikom, ale też wszystkim mieszkańcom jako miejsce spotkań, dialogu i budowania wspólnoty – podkreślił przewodniczący sejmiku Mazowsza Ludwik Rakowski (KO).

Nowoczesny budynek dla sądu

Z kolei budynek Sądu Apelacyjnego w Warszawie będzie obiektem o powierzchni użytkowej ponad 5,3 tys. mkw. Zostanie podzielony na strefy o różnym poziomie dostępności – od ogólnodostępnych po strefy o podwyższonym i specjalnym poziomie bezpieczeństwa. Znajdą się w nim m.in. sale rozpraw, pomieszczenia biurowe wydziałów sądu czy strefy kancelarii tajnej.

- Sąd Apelacyjny w Warszawie istnieje ponad 35 lat i jest jedynym sądem apelacyjnym w kraju, który nie dysponuje własnym budynkiem. Przeważająca część jego działalności jest prowadzona w wynajmowanych obiektach. Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą to historyczny moment, ponieważ daje nadzieję na pozyskanie siedziby adekwatnej do rangi warszawskiego Sądu Apelacyjnego – powiedziała prezes Sądu Apelacyjnego Dorota Markiewicz.

W budynkach zostanie zastosowany system BMS, który umożliwi centralne zarządzanie instalacjami technicznymi - monitoringiem, oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, klimatyzacją, systemami bezpieczeństwa.

W obiektach będą zastosowane także nowoczesne rozwiązania środowiskowe, m.in. zielone dachy, energia geotermalna, instalacja fotowoltaiczna czy przestrzeń dla infrastruktury rowerowej. Budynki będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Jako sędzia orzekający przez wiele lat w Sądzie Okręgowym wiem, jak ważna jest sala do posiedzeń niejawnych. W nowej siedzibie Sądu Apelacyjnego powstanie najprawdopodobniej największa tego typu sala w Polsce. To bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia – zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Inwestycja za blisko 240 milionów

Prace rozpoczną się od robót przygotowawczych, w tym archeologicznych, a także rozbiórki i przebudowy części sąsiedniego budynku dawnej szkoły przy ul. Świętojerskiej 9.

Całkowity koszt realizacji robót budowlanych to ponad 239,6 mln zł, z czego 102,2 mln zł przeznaczono na budowę budynku Sądu Apelacyjnego, natomiast 124,3 mln zł stanowi koszt realizacji budynku samorządu województwa mazowieckiego.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest także przebudowa ul. Wandy Telakowskiej, której koszt wynosi 1,5 mln zł

Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego