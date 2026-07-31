Śródmieście "Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem wracamy pamięcią do godziny 'W'"

Sejm upamiętnił Powstanie Warszawskie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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W uchwale przypomniano, że "mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego - największego zrywu zbrojnego Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej". "Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem wracamy pamięcią do godziny 'W', która stała się symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej woli odzyskania wolności" - podkreślono.

Zaznaczono, że "w szeregach Armii Krajowej oraz innych formacji wojskowych do nierównej walki z niemieckim, nazistowskim okupantem stanęły tysiące młodych ludzi: żołnierzy, harcerzy, sanitariuszek i łączniczek".

"Nie pozwolili odebrać sobie nadziei"

"Towarzyszył im niezłomny duch walki i niezachwiana wiara w odzyskanie wolności. Mimo trwającej piąty rok wojny i codzienności naznaczonej cierpieniem, stratami i brutalnością okupacji nie pozwolili odebrać sobie nadziei ani nie stracili determinacji. Okupant nie zdołał złamać ich ducha i woli oporu ani zgasić pragnienia walki o przyszłość ich Ojczyzny. Dramat wojny dotknął nie tylko walczących powstańców, ale również setki tysięcy mieszkańców Warszawy. Ich cierpienie i ofiara pozostają nieodłączną częścią pamięci o Powstaniu Warszawskim" - zwrócono uwagę w uchwale.

Dodano, że "choć Powstanie Warszawskie nie spełniło militarnego celu, stało się jednym z najważniejszych wydarzeń, dzięki którym idea niepodległej Rzeczypospolitej przetrwała kolejne dziesięciolecia".

"Po zakończeniu wojny uczestnicy powstania włączyli się w odbudowę Warszawy i całego kraju, służąc Polsce swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Dla wielu z nich walka o wolną Polskę nie zakończyła się jednak wraz z upadkiem powstania. Angażowali się w opór wobec komunistycznej dyktatury, wspierali kolejne wystąpienia wolnościowe, a w latach 70. i 80. współtworzyli środowiska opozycji antykomunistycznej. Etos Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego łączył pokolenie walczące o wolność w 1944 r. z pokoleniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 r. i zbudowania III Rzeczypospolitej" - oceniono.

Powstanie Warszawskie Źródło zdjęcia: PAP

Hołd dla uczestników i cywilnych ofiar

Sejm uznaje w uchwale, że "pamięć o tych wydarzeniach jest naszym szczególnym obowiązkiem, i podkreśla, że świadectwo odwagi bohaterów powstania powinno być przekazywane kolejnym pokoleniom jako wyraz patriotyzmu, solidarności i odpowiedzialności za los Ojczyzny".

"Ta część naszej historii pokazuje, jaką wagę mają pokój i wolność oraz przypomina o tragicznych skutkach wojny. Mimo lat przemilczeń i prób zatarcia pamięci o Powstaniu Warszawskim przez władze komunistyczne prawda o powstaniu przetrwała i pozostaje ważnym elementem naszej zbiorowej tożsamości. Naszym obowiązkiem jest strzec prawdy o wydarzeniach Powstania Warszawskiego" - zaznaczono.

"Niech pamięć o uczestnikach Powstania Warszawskiego oraz o mieszkańcach stolicy, którzy w tych dniach oddali życie lub doświadczyli niewyobrażalnego cierpienia, pozostanie trwałym zobowiązaniem do budowania wspólnoty opartej na wolności, odpowiedzialności i szacunku dla historii oraz trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Oddając hołd wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę, wyrażamy wdzięczność za ich poświęcenie oraz potwierdzamy, że pamięć o ich ofierze pozostanie żywa w kolejnych pokoleniach" - głosi uchwała Sejmu.

Jak dodano, "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz jego cywilnym ofiarom".