Budują ścieżkę za miliony, ale trasa będzie dziurawa

Jeszcze w tym roku rowerzyści dostaną nową ścieżką wzdłuż niemal całej ulicy Andersa. Niemal, bo odcinek przy kinie Muranów i Komendzie Stołecznej Policji pozostanie pozbawiony infrastruktury rowerowej. Drogowcy głowią się, jak załatać dziurę w ważnej trasie. Wstępna koncepcja już jest.

Trwa budowa drogi dla rowerów na ulicy Andersa. Pracownicy firmy Wegarten położyli już asfalt na niemal całym odcinku od Nowolipek do Alka Dawidowskiego oraz wzdłuż ogrodzenia Ogrodu Krasińskich. Do wykonania są jeszcze przejazdy przez skrzyżowania i połączenia z istniejącą infrastrukturą. Całość pochłonie prawie 32 miliony złotych.

Niestety śródmiejski szlak północ-południe będzie miał jeden istotny ubytek - na placu Bankowym kończy przed aleją "Solidarności" biało-czerwonym wygrodzeniem, a na skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu - obowiązkowym skrętem w prawo w Nowolipki.

Koncepcja likwidacji teleportu

Drogowcy zapewniają, że i na ten fragment przyjdzie czas. - Przygotowujemy dokumentację, jest w tym momencie w uzgodnieniach - informuje Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Koncepcja już jest. Chodnik jest wąski, więc ścieżka powstanie - w Warszawie to prawdziwa rzadkość - kosztem pasa ruchu. Zlikwidowany zostanie jedynie lewoskręt w Nowolipki. Andersa będzie tu miała po jednym pasie w obie strony. U zbiegu tych ulic drogowcy zaplanowali rondo, a tuż za nim - po północnej stronie - przejście dla pieszych.

Ocaleje parking przy Pałacu Mostowskich, na którym codziennie pracownicy Komendy Stołecznej Policji układają parkingowego tetrisa ze swoich aut.

Wyzwaniem jest także dalszy fragment ulicy, na wysokości kina Muranów. Tutaj z trzech pasów w stronę placu Bankowego ostaną się dwa: jeden będzie służył, tak jak dotychczas, do jazdy wprost, a drugi do skrętu w prawo i jazdy wprost. Autobusy na przystankach Metro Ratusz Arsenał 01 i 02 będą zatrzymywać się na jezdni. - Jesteśmy w trakcie rysowania. Docelowy projekt organizacji ruchu będzie po zatwierdzeniu przez Biuro Zarządzanie Ruchem Drogowym - zastrzega Dybalski.

Kolejny rowerowy teleport do likwidacji znajduje się już na żoliborskiej części szlaku - na Mickiewicza, między Zajączka a placem Wilsona. "Niewykluczone jest rozpoczęcie co najmniej jednego z kolejnych etapów już w przyszłym roku. Aktualne wersje projektów dla ulicy Mickiewicza oraz kontynuacji wzdłuż ulicy Andersa zostały już skierowane do dalszych uzgodnień" - można wyczytać na stronie internetowej ZDM.

Koniec pasa rowerowego na jezdni

Ale wróćmy do odcinka, który jest w budowie. Na skrzyżowaniu Andersa i Anielewicza wybudowanym drogom dla rowerów brakuje po kilka metrów, by "dotknąć" skrzyżowania. Czy tak już zostanie?

- Na tym skrzyżowaniu będzie komplet czterech przejazdów rowerowych, który połączy wszystkie istniejące i planowane drogi rowerowe na Świętojerskiej, Anielewicza i Andersa, w tym tę wzdłuż Ogrodu Krasińskich. Wykonawca teraz skupia się na fragmentach poza skrzyżowaniami, a następnie będzie robił same skrzyżowania, bo to jest zakres prac związany przede wszystkim z kompleksową przebudową sygnalizacji świetlnych - uspokaja Jakub Dybalski. I dodaje, że analogicznie będzie skrzyżowaniem Andersa/Stawki - komplet przejazdów rowerowych.

Zniknie natomiast poprowadzony jezdnią pas rowerowy na wysokości wieżowca Intraco. - Pas rowerowy już teraz jest likwidowany, a w jego miejsce powstaje dwukierunkowa droga dla rowerów oraz pas zieleni. Budujemy bezpośrednie przedłużenie drogi dla rowerów po zachodniej stronie wiaduktu - tłumaczy rzecznik ZDM.

Wzdłuż ogrodu, potem w Długą

Zajrzyjmy jeszcze na wschodnią część Andersa. Wzdłuż ogrodzenia Ogrodu Saskiego i budynku Arsenału zbudowano - niejako bonusowo, w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego - ścieżkę, która kończy się na Długiej. Jej przebicie do placu Bankowego teraz trudno dziś sobie wyobrazić z uwagi na gąszcz infrastruktury, która tam się znajduje: mała architektura, wyjścia z metra, wiaty tramwajowe i pawilony wind.

- Myśląc o ciągu dalszym rozbudowy infrastruktury w tym rejonie priorytetem jest jednak kontynuacja wzdłuż skweru przy kinie Muranów. Warto zauważyć, że nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej po wschodniej stronie placu Bankowego oraz nie ma praktycznie możliwości jej hipotetycznej kontynuacji wzdłuż wschodniej strony Marszałkowskiej na odcinku Senatorska - Królewska (tutaj zawalidrogą jest Pałac Błękitny - red.), a ruch rowerowy odbywa się tam przez Ogród Saski. Z uwagi na to, nie jest to w tej chwili priorytet - przyznaje Jakub Dybalski.

Trzy zadania na Marszałkowskiej

Drogowcy mają też plany wobec Marszałkowskiej. Jeszcze w tym roku ma powstać DDR po wschodniej stronie na odcinku Królewska - Świętokrzyska. "Dokumentacja projektowa jest na ukończeniu" - zapewniają. W przyszłym roku ma zostać zbudowany ciąg dalszy - od Świętokrzyskiej do Złotej. Prace będzie trzeba skoordynować z Tramwajami Warszawskimi, które ułożą na całym tym odcinku nowe torowisko. Dalszym krokiem będzie przebudowa i poszerzenie ścieżki między rondem Dmowskiego i placem Konstytucji.

"Projekt dla tej inwestycji jest już zatwierdzony. Do jej realizacji potrzebne jest kolejne kilkadziesiąt milionów złotych" - wylicza ZDM. W tym wypadku nie ma konkretnych terminów.