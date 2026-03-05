Radny proponuje "miejską usługę randkową", odpowiedź urzędu zaskakuje

"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym" Źródło: TVN24

Światowa Organizacja Zdrowia w 2023 roku uznała samotność za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w XXI wieku. Jej skutki można porównać do wypalenia 15 papierosów dziennie. Coraz więcej osób wchodzi w relacje z przyjaciółmi AI. Jak wskazują dane z aplikacji Replika, w której można stworzyć wirtualnego przyjaciela, korzysta z niej już około 25 milionów użytkowników na całym świecie.

W ubiegłym roku zespół naukowców z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opublikował rezultaty badania, z którego wynika, że 68 procent dorosłych Polaków doświadcza samotności, a 23 procent z nich mówi o izolacji społecznej. Przewlekłą samotność odczuwają zwłaszcza młodzi dorośli w wieku 18-35 lat i seniorzy powyżej 75. roku życia.

Na ten problem zwrócił uwagę Jan Mencwel, radny Lewicy - Miasto Jest Nasze. "Socjologowie coraz częściej mówią o epidemii samotności, która w Polsce dotyka ponad połowy dorosłych, stając się poważnym problemem zdrowia publicznego" - napisał w interpelacji skierowanej do władz miasta.

"Miejska usługa randkowa"

Radny zastrzegł, że nie ma obecnie dostępnych szczegółowych badań dotyczących skali problemu w stolicy, ale jego zdaniem, można sądzić, że samotność dotyka również Warszawianek i Warszawiaków.

Wskazał, że ta sytuacja odbija się na liczbie stałych związków, małżeństw i przyjaźni zawieranych przez młode osoby. Przekłada się to także na demografię i spadek liczby urodzeń oraz dobrostan psychiczny mieszkańców stolicy.

Jako rozwiązanie radny zaproponował, aby urząd miasta rozważył wprowadzenie "miejskiej usługi randkowej" dla mieszkańców w wersji internetowej lub offline. Miałaby ona wspomagać ich w nawiązywaniu nowych znajomości.

- Aplikacja mogłaby służyć nie tylko do nawiązywania relacji romantycznych, ale też przyjacielskich czy sąsiedzkich. Aplikacja łącząca ludzi może być bardziej uniwersalna. Nie sprowadziłbym tego do Tindera, ale opcja randkowania też byłaby tam możliwa - wyjaśnia Jan Mencwel w rozmowie z naszą redakcją.

Jak zaznacza, nie byłaby zaprojektowana tak, jak komercyjne aplikacje. Wyjaśnia, że według ekspertów bazują one na chęci zysku i nie dążą do zaspokojenia potrzeb odbiorców. - To nie byłoby pomyślane tak, żeby tylko i wyłącznie utrzymać użytkownika w aplikacji. Ich celem nie jest tak naprawdę połączenie nas w pary - zauważa radny.

Ratusz: interpelacja powinna dotyczyć spraw istotnych

Radny poprosił urzędników o wyjaśnienie, czy podjęcie się takiego zadania może leżeć w kompetencji samorządu.

Odpowiedział mu sekretarz miasta Maciej Fijałkowski. Ocenił, że jego pismo nie spełnia w ogóle kryteriów interpelacji. Nie odniósł się więc do jej treści i poruszonego przez radnego zagadnienia przeciwdziałania samotności mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Sekretarz pouczył radnego, że interpelacja powinna dotyczyć spraw o "istotnym znaczeniu dla gminy, spraw zasadniczych, mających z punktu widzenia interesów wspólnoty samorządowej znaczenie fundamentalne, kluczowe". Przypomniał też, że "interpelacja jest w swojej istocie indywidualnym środkiem kontrolnym i interwencyjnym radnego wobec działań podejmowanych przez władze miasta".

Jak zauważył Fijałkowski, pismo radnego zawierało prośbę o dokonanie analizy przedmiotowego zagadnienia w świetle obowiązujących przepisów prawa i sporządzenia opinii prawnej w tym zakresie.

"Zbywająca odpowiedź"

- Zaskoczył mnie poziom tej odpowiedzi. W swojej karierze radnego złożyłem już wiele interpelacji, ale tak zbywającej odpowiedzi jak ta jeszcze nie otrzymałem. Myślę, że urząd miasta pomimo dysponowania różnymi środkami i możliwościami diagnozowania problemów mieszkańców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, czym ludzie aktualnie żyją - ocenia Jan Mencwel.

Dodaje, że wiele osób zareagowało na jego pomysł. - Mogę powiedzieć, że dawno nie miałem tak dużego odzewu, jak właśnie na ten temat. To najlepiej pokazuje, że interpelacja trafia w istotny i ważny dla mieszkańców obszar - zaznacza.

Jak mówi radny, podobną aplikację opartą na sztucznej inteligencji stworzyły dla mieszkańców władze Tokio. Uruchomiono ją w 2024 pod nazwą "Tokyo Enmusubi". Jest ona przeznaczona dla pełnoletnich singli zamieszkujących stolicę Japonii, którzy pragną znaleźć miłość i wejść w związek małżeński. Celem projektu jest między innymi walka z niskim przyrostem naturalnym. Według japońskich mediów, dzięki aplikacji w trakcie pierwszego roku jej działania związki zawarły 94 pary.

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci

Radny zauważył w interpelacji, że z powodu samotności młodych ludzi w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku liczba ludności w Polsce spadła o 157 tysięcy.

Liczba urodzeń w ubiegłym roku była według GUS o około 168 tysięcy niższa od liczby zgonów, a współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł minus 4,5 na tysiąc osób wobec minus 4,2 rok wcześniej. Według wstępnych szacunków zarejestrowano około 238 tysięcy urodzeń żywych - o około 14 tysięcy mniej niż w 2024 roku.

Według ekspertów Polska ma obecnie jeden z najszybszych spadków współczynnika dzietności wśród krajów Unii Europejskiej i na świecie.

Urodzenia w Polsce Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

