Śródmieście Auta kibiców na trawnikach i chodnikach. Miasto szykuje zmiany przy stadionie Legii Oprac. Dariusz Gałązka |

Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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W dni meczowe okolice stadionu Legii zamieniają się w parking dla kierowców, którzy przyjeżdżają na wydarzenia własnymi samochodami. Auta pojawiają się na chodnikach. Regularnie rozjeżdżane są trawniki. Szczególnie obciążona dzikim parkowaniem jest ulica Rozbrat.

Problem występuje też bezpośrednio przed Stadionem Miejskim Legii przy Łazienkowskiej, gdzie są wyznaczone miejsca postojowe w ramach strefy płatnego parkowania. Często są one niemal całkiem puste, kierowcy wolą pozostawiać auta na chodniku.

Problem opisali w interpelacji śródmiejscy radni Anna Kałuska-Bolek, Bartłomiej Tyszka i Piotr Salach. Zapytali między innymi o skalę nieprawidłowego parkowania przy ulicy Rozbrat, na odcinku od ulicy Górnośląskiej do ronda Sedlaczka, oraz o możliwość wprowadzenia rozwiązań, które ograniczyłyby zjawisko przede wszystkim podczas meczów i innych imprez na stadionie Legii.

217 zgłoszeń

Z odpowiedzi straży miejskiej wynika, że problem jest regularnie zgłaszany przez mieszkańców. Od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2026 roku strażnicy otrzymali w tym rejonie 217 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. Dodatkowo z własnej inicjatywy podjęli 81 interwencji.

Straż miejska zwraca uwagę, że okolice stadionu Legii i Torwaru są szczególnie trudnym miejscem do zabezpieczenia. W tym samym czasie może odbywać się kilka imprez, a część kibiców i uczestników wydarzeń przyjeżdża samochodami.

Drogowcy planują przebudowę

Z odpowiedzi na interpelację wynika jednak, że miasto chce rozwiązać problem nie tylko poprzez kontrole. Zarząd Dróg Miejskich planuje przebudowę ulicy Rozbrat na odcinku od ronda Sedlaczka do ulicy Górnośląskiej. Po zachodniej stronie ulicy zaprojektowano zatoki parkingowe, a trawniki będą wygrodzone. To ma uniemożliwić kierowcom wjeżdżanie i parkowanie na zieleni.

Po stronie wschodniej problem ma zostać ograniczony dzięki istniejącemu pasowi postojowemu oraz przebudowie rejonu przystanku.

Projekt stałej organizacji ruchu został już zatwierdzony i - jak poinformował dyrektor ZDM Łukasz Puchalski - czeka na wdrożenie w terenie.

Oprócz wymiany nawierzchni jezdni drogowcy wyremontują chodniki po obu stronach ulicy. "Przewidzieliśmy również szereg rozpłytowań, w tym wymianę wysp z prefabrykatu przy wylotach z ulic Frabrycznej, Jezierskiego i Przemysłowej na zieleńce. Całość dopełnią nasadzenia ośmiu nowych drzew, które uzupełnią rosnące tam szpalery" - informował pod koniec lipca ZDM.