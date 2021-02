Sąd unieważnił obowiązujące stawki za odbiór śmieci. "Nie mamy obaw, że środki finansowe będą zwracane"

Chodzi o uchwałę Rady Warszawy z 12 grudnia 2019 roku . Radni zdecydowali wtedy, że opłata za śmieci dla gospodarstwa domowego w wielolokalowym budynku mieszkalnym będzie stała i wyniesie 65 złotych, a w budynku jednorodzinnym - 94 złote. Uchwała wywołała sporo kontrowersji, ponieważ na podstawie jej zapisów osoby mieszkające samotnie muszą płacić tyle samo, co wielodzietna rodzina. Zapisy zaskarżyła spółdzielnia mieszkaniowa RSM "Praga".

"Powinna być jedna stawka"

Pod koniec stycznia WSA wydał wyrok w tej sprawie. O jego treści poinformował Maciej Maciejowski, były miejski radny. Sąd uznał w części skargę za zasadną i unieważnił jej kluczowe zapisy. Zdaniem składu orzekającego Rada Warszawy, uchwalając nowe prawo miejscowe, miała do dyspozycji kilka metod naliczania opłat za śmieci: według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, ilości zużytej wody, powierzchni danego lokalu albo od gospodarstwa domowego. Jak uważa sąd, radni wybierając ostatnią metodę, nie powinni różnicować stawek.

"Ustawodawca zdecydował, że w przypadku metody od gospodarstwa domowego powinna być uchwalona jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Użyte [...] sformułowanie 'jedna stawka' wyklucza możliwość różnicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub więcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tego przepisu. Tymczasem Rada w zaskarżonej uchwale ustaliła dwie stawki przyjmując jako dodatkowe kryterium rodzaj zabudowy, w którym znajdują się gospodarstwa domowe" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.