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Śródmieście

Sąd uchylił decyzję wojewody w sprawie marszu

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Marsz narodowców w centrum Warszawy
Prezydent ułaskawił Bąkiewicza, ale nie w całości. Sędzia wyjaśnia, dlaczego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl
Warszawski sąd okręgowy uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, który odmówił przyznania statusu cykliczności tegorocznemu Marszowi Powstania Warszawskiego, organizowanemu przez narodowców ze stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości.

Od decyzji wojewody odwołał się organizator marszu - stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. W piątek sąd okręgowy uchylił decyzję wojewody.

- Czekamy na skan wyroku z uzasadnieniem - poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.

- Wojewoda mazowiecki odmówił wydania zgody na nadanie marszowi statusu cyklicznego, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Decyzja nie odnosi się do celu zgromadzenia ani jego przebiegu. Podstawą odmowy była wyłącznie kwestia zachowania tożsamości organizatora - tłumaczyła wcześniej.

Uzasadnienie wojewody

Żeby przyznać status cykliczności, przepisy wymagają, aby w okresie trzech poprzednich lat zgromadzenia były organizowane przez ten sam podmiot. - W ocenie wojewody warunek ten nie został spełniony. Choć zgromadzenie w 2025 roku odbyło się pod nazwą tego samego stowarzyszenia, doszło do zmiany organizatora - podkreśliła Luiza Jurgiel-Żyła.

Dodała, że aby uzyskać zgodę na nadanie statusu cyklicznego, należy spełnić wszystkie przesłanki ustawowe. - Brak zachowania ciągłości tożsamości organizatora skutkował więc wydaniem decyzji odmownej - zaznaczyła.

1 sierpnia Marsz Powstania Warszawskiego już kolejny raz przejdzie ulicami Śródmieścia. Nie wiadomo tylko czy jako wydarzenie cykliczne, czy też zgłoszone w innym trybie.

Decyzje sądów w sprawie marszu

Sąd Najwyższy w czerwcu 2023 r. uchylił postanowienia warszawskich sądów niewydające zgody na nadanie statusu zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego i przywrócił moc postanowieniu ówczesnego wojewody nadającemu temu marszowi taki status.

Rota Marszu Niepodległości uzyskała zgodę na cykliczną manifestację w latach 2022-2024, ale od decyzji wojewody w tej sprawie do sądu odwołał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Warszawski sąd okręgowy uznał, że Rota nie powinna uzyskać zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych. Odwołanie wnieśli wówczas organizatorzy marszu, wojewoda oraz warszawski prokurator regionalny, ale Sąd Apelacyjny w Warszawie w lipcu 2022 r. oddalił wszystkie zażalenia. Wówczas to skargę nadzwyczajną do SN w tej sprawie wniósł ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 

Źródło: PAP
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Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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