Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Posłanka spryskana gazem przez policjanta. Sąd odroczył posiedzenie

Źródło: Instagram/ZWLIFEOFMYOWNXZ
Do 11 czerwca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia odroczył posiedzenie w sprawie umorzenia postępowania wobec byłego już funkcjonariusza Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" Sebastiana S. Mężczyzna jest oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Magdaleny Biejat podczas jednego z protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w grudniu 2025 roku. Sebastian S. został oskarżony o to, że 18 listopada 2020 roku na Placu Powstańców Warszawy w Warszawie, jako funkcjonariusz policji oddelegowany do zabezpieczania manifestacji Warszawskiego Strajku Kobiet, podczas czynności służbowych przekroczył swoje uprawnienia, używając w kierunku ówczesnej posłanki na Sejm RP Magdaleny Biejat gazu pieprzowego. Policjant miał prysnąć jej w twarz z odległości mniejszej niż dwa metry.

W piątek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia miało się odbyć posiedzenie dotyczące wniosku obrońcy o umorzenie postępowania wobec byłego funkcjonariusza policji. Z uwagi jednak na wniosek pełnomocnika Magdaleny Biejat, dotyczący tego, że część akt sprawy objęta jest klauzulą niejawności, a w związku z tym zachodzi konieczność korzystania z sali, na której można odwoływać się do materiałów niejawnych, sąd postanowił odroczyć posiedzenie do 11 czerwca.

Prokuratura dwukrotnie umarzała śledztwo

Wcześniej podczas konferencji Magdalena Biejat wskazywała, że funkcjonariusz, który użył wobec niej gazu, naruszył jej immunitet i podstawowe zasady państwa prawa.

- Prokuratura dwukrotnie umarzała śledztwo. Trwało to ponad pięć lat, ale wreszcie jesteśmy tutaj, wreszcie idziemy do sądu, wreszcie, mam nadzieję, uda się zawalczyć - mówiła wicemarszałek Senatu.

Źródło: TVN24

Pełnomocnik Magdaleny Biejat adwokat Artur Kula podkreślił z kolei, że w tej sprawie skupia się na przepisach prawa polskiego.

- Mają tutaj miejsce także standardy wynikające z Europejskiej konwencji praw człowieka, kwestii zakazu tortur czy nieludzkiego traktowania, bo w tej kategorii należy patrzeć na przemoc policyjną - zaznaczył mec. Kula.

Przepychanki podczas manifestacji

Śledztwo w tej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem z 23 listopada 2020 roku złożonym przez Magdalenę Biejat. Uczestniczyła ona w manifestacji w ramach interwencji poselskiej, tj. w czasie i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych jako posłanki. Podczas manifestacji dochodziło do przepychanek ze służbami porządkowymi. Nieumundurowani policjanci wyciągali z tłumu protestujących uczestników pokojowego zgromadzenia.

Źródło: Partia Razem, instagram.com/zxlifeofmyownxz

Jak informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, posłanka Magdalena Biejat próbowała interweniować, wzywając do zaprzestania niezasadnego użycia przemocy - trzymała na wysokości twarzy legitymację poselską. Wówczas jeden z nieumundurowanych policjantów prysnął jej w twarz gazem pieprzowym, a następnie ukrył się za szpalerem umundurowanych funkcjonariuszy.

Dowiedz się więcej:

Tajniacy na strajku kobiet. Nieumundurowany policjant użył gazu wobec posłanki

FAKTY

W wytypowaniu podejrzanego pomogły nagrania

W trakcie śledztwa przesłuchano posłankę Biejat i policjantów uczestniczących w tym wydarzeniu, a także poddano analizie dostępny materiał wideo oraz uzyskano opinię z zakresu fonoskopii (badanie nagrań) i antropologii.

"Dzięki powyższym czynnościom procesowym wytypowano prawdopodobnego sprawcę, jednakże zarówno początkowa opinia z zakresu antropologii, jak i rozpoznanie przez świadka nie nosiły znamion kategoryczności, a tożsamość sprawcy nie została ustalona w sposób niebudzący wątpliwości" - przekazywała prokuratura.

Śledczy zasięgnęli opinii kolejnego biegłego, który stwierdził z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że osoba, która użyła gazu, to Sebastian S. Zasięgnęli także opinii biegłego z zakresu taktyki i techniki interwencji policyjnej.

Ich zdaniem użycie gazu było niezasadne i nieadekwatne do poziomu zagrożenia i stanowiło zbyt drastyczny środek przymusu. Biegły stwierdził również, że użycie gazu wobec posłanki Biejat było niezgodne z zasadami przewidzianymi w przepisach ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zachowanie funkcjonariusza było również niezgodne i niezasadne w kontekście ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sebastian S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna nie był wcześniej karany sądownie, aktualnie jest emerytem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Partia Razem, instagram.com/zxlifeofmyownxz

Udostępnij:
Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceMagdalena BiejatStrajk KobietPolicja
Czytaj także:
Wypadek w miejscowości Drwalew
Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę
Okolice
Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Trzy osoby zostały ranne, jedna jest w śpiączce. Areszt dla kierowcy
Okolice
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Wrażliwe dane osobowe na wysypisku
Bemowo
Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków
Okolice
Ulica Wileńska na Pradze Północ
Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu
Dariusz Gałązka
Potrącenie rowerzystki
Skręcała, nie zauważyła rowerzystki
Okolice
Pędził motocyklem 251 km/h
Na liczniku ponad 250 kilometrów na godzinę, uprawnień brak
Okolice
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
Śródmieście
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
Okolice
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
Okolice
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
Ulice
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
Okolice
Zderzenie dwóch aut na rondzie ONZ w Warszawie
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
Śródmieście
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
Mokotów
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
Wola
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
Okolice
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Śródmieście
Ewakuacja operatora dźwigu
Pożar na budowie. Dźwig został zdemontowany
Białołęka
Wnętrze sali koncertowej
Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon
Praga Południe
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
Białołęka
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa
Alicja Glinianowicz
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
Białołęka
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria alarmów bombowych. Policja: nie było żadnego zagrożenia
Śródmieście
Dziki w Warszawie
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki
Białołęka
Do zderzenia tramwajów doszło na ulicy Grójeckiej
Zderzenie tramwajów na Ochocie. Osiem osób poszkodowanych, trzy w szpitalu
Ochota
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
Praga Północ
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
Zwiń opisWięcej
