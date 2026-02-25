Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu

Ekopatrol straży miejskiej często dostaje zgłoszenia do dzikich zwierząt Źródło: Straż Miejska

Pracownicy Zarządu Zieleni zauważyli czaplę w czwartek, 19 lutego, i natychmiast zawiadomili Ekopatrol.

"Rzadko spotykany w mieście ptak, znajdował się na brzegu jednego ze zbiorników wodnych, był osowiały i osłabiony. Nie reagował na kontakt z człowiekiem. Jednak gdy strażnicy miejscy zbliżyli się, aby mu pomóc, dwukrotnie próbował wzbić się do lotu, ale nie miał już siły" - czytamy w komunikacie stołecznej straży miejskiej.

Czapla trafiła do Ptasiego Azylu Źródło: Straż miejska

Funkcjonariuszom udało się bezpiecznie odłowić osłabioną czaplę, którą przewieźli do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo. Tam trafiła pod opiekę specjalistów. "Gdy wróci do pełni sił, zostanie wypuszczona do środowiska naturalnego i będzie mogła cieszyć się nachodzącą wiosną" - zapewnili strażnicy.

Opracowała Katarzyna Kędra