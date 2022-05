Pomieści aż 250 pasażerów. Statek Fisherman nowością sezonu nad Wisłą

Ruszyły zapisy na bezpłatne rejsy po Wiśle realizowane z budżetu obywatelskiego, podczas których pasażerom będzie towarzyszyć animator-przewodnik. Dostępne są już także komercyjne oferty stołecznej żeglugi. Sezon nad rzeką potrwa do późnej jesieni.

"Rzuć wszystko i chodź nad Wisłę – bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej" – to projekt z budżetu obywatelskiego, zgodnie z którym miasto oferuje mieszkańcom 335 bezpłatnych rejsów po Wiśle. Jak podkreśla w komunikacie ratusz, będą to rejsy turystyczno-krajoznawcze - z animatorem, ekspertem w tematyce przyrodniczej, historycznej, ekologicznej i varsavianistycznej. Odbywać się będą na różnych jednostkach, od tradycyjnych łodzi drewnianych, poprzez katamarany, łodzie motorowodne, po większe statki i małe motorówki, niektóre będzie można poprowadzić osobiście, gdyż nie wymagają specjalnych uprawnień.

Widok na miasto z łodzi

Jak zachwala miasto, stołeczna żegluga pasażerska i rekreacyjna z roku na rok cieszy się co raz większym zainteresowaniem. "Dotychczas najczęściej z bezpłatnych rejsów mieszkanki i mieszkańcy mogli cieszyć się głównie podczas wydarzeń i imprez plenerowych takich jak Otwarcie Sezonu Letniego i Święto Wisły. W tym sezonie oferta żeglugowa wzbogacona została o kolejne jednostki i regularne, codzienne spotkania na pokładach wiślanych łodzi" - przypomina ratusz.

- Miasto z łodzi i statków wygląda najlepiej zarówno o brzasku, jak i o zachodzie słońca. Wtedy też można w pełni docenić dziedzictwo wiślanej przyrody. Zrywające się do lotu czaple czy bobry, zaznaczające swoją obecność na brzegu – opowiada cytowany w komunikacie Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły. – Podczas rejsu będzie można też dowiedzieć się nowych rzeczy o walorach przyrodniczych i kulturalnym życiu miasta nad rzeką – teraz i w dawnych czasach - dodaje.

Na bezpłatne rejsy można się zapisywać na stronie rejsy.waw.pl. W dni powszednie będzie realizowany co najmniej jeden rejs dziennie, a w weekendy przynajmniej pięć rejsów.

Wiślaną ofertę uzupełnia rozrywkowa i wycieczkowa oferta rejsów armatorów komercyjnych. Najpopularniejsza trasa to Podzamcze – Gruba Kaśka (ujęcie wody w Warszawie i budynek studni miejskiej - jedyny obiekt w Europie położony w nurcie rzeki, wykorzystujący naturalny proces filtracji) – Podzamcze. Koło pomnika Syreny można wyruszyć z barki Dworzec Wodny Warszawa na bulwar Karskiego lub do plaży koło zoo i z powrotem. Wieczorami niezapomnianych wrażeń dostarcza rejs w okolice Mostu Siekierkowskiego, skąd można podziwiać panoramę i zachód słońca nad budynkami stolicy.

Fisherman - największy statek pasażerski na Wiśle

Jak co roku mieszkanki i mieszkańcy Warszawy będą mogli pływać statkami Loewentin (do 50 pasażerów) i Werner (do 12 osób). Nowością jest statek pasażerski Fisherman, który na pokład będzie mógł zabrać aż 250 pasażerów. To największy statek pasażerski pływający w tej chwili na Wiśle.

Fisherman to całoroczny, samowystarczalny katamaran pasażerski dla 250 gości. Na jego pokładzie znajduje się restauracja. Jego zanurzenie to 60-70 cm. To ważne, bo poziom wody na wodowskazie Warszawa Bulwary podczas suszy spada do takich właśnie wartości. Jednostka wykorzystuje nowoczesne technologie i procesy, by minimalizować wpływ na środowisko naturalne.

Na statku Loewentin (do 50 pasażerów) planowane są codzienne turystyczne rejsy z przewodnikiem od kwietnia do końca września. Podczas każdego rejsu na statku działa punkt gastronomiczny. Najmłodsi uczestnicy rejsu mogą zrobić sobie zdjęcie w zabytkowej sterówce statku, z kapitanem jednostki. Opowieść prowadzona jest w języku polskim i angielskim. Przewidziane są rejsy w języku ukraińskim. Przewodnik dostosowuje opowieść do grupy, obrazując rolę Wisły w historii Warszawy i Polski oraz opowiadając o zabytkach widzianych z rzeki.

Kamizelki ratunkowe także dla... psów

Do dyspozycji pasażerów, oprócz pokładów słonecznych są dostępne dwie kajuty z miejscami siedzącymi oraz stołami. Armator zapewnia kamizelki ratunkowe nie tylko dla pasażerów, ale także dla psów. Pasażerowie mogą wnosić swoje przekąski i napoje.

Część statków posiada przeszklone zamknięte pokłady, które pozwolą na przyjemne spędzenie czasu na rejsie nawet podczas deszczu. Oprócz Loventina dotyczy to jednostek: Panama, Kropka, Kreska, Info Barka, Warsaw by Boat, Werner oraz Wodnik.

Ciekawy statek to Dar Mazowsza. To największa drewniana szkuta na Wiśle, może zabrać 12 osób. W przyszłym tygodniu ruszą też Wilga, Pliszka i Słonka kursujące między jednym a drugim brzegiem jako bezpłatny tramwaj ZTM.

- Z każdym sezonem obserwujemy coraz większe zainteresowanie rekreacją na wodzie. W ramach wszystkich działań animacyjno-promocyjnych realizowanych nad Wisłą staramy się poszerzać wiedzę na temat oferty stołecznej żeglugi pasażerskiej. Cieszą także współpraca na rzecz promocji wszelkich aktywności na wodzie. Z radością przyjmujemy deklaracje o udostępnianiu swoich jednostek na realizacje rejsów pro bono, głównie dla dzieci i młodzieży z warszawskich placówek edukacyjnych – podsumowuje Jan Piotrowski.

Będą nowi najemcy barek nad Wisłą Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Autor:katke/r

Źródło: tvnwarszawa.pl