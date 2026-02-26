Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej

Prace w alei Jana Pawła II
Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Ciężki sprzęt wjechał na Aleję Jana Pawła II. Prace obejmą najpierw odcinek między Aleją "Solidarności" a ulicą Elektoralną. Finalnie powstanie prawie kilometrowy odcinek po wschodniej stronie Alei Jana Pawła II - od Ronda ONZ do Alei "Solidarności".

Dla drogowców rozpoczęła się pierwsza tegoroczna budowa. Wykonawca, firma Balzola, zaczęła prace w Alei Jana Pawła II – na odcinku między Aleją "Solidarności" a ulicą Elektoralną.

"Roboty rozpoczęły się błyskawicznie po nastaniu dobrej pogody. Na pierwszy ogień poszła rozbiórka fragmentów kilkudziesięcioletniego chodnika, który zostanie wyremontowany na całej długości inwestycji, czyli docelowo aż do Ronda ONZ" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.

Ciężki sprzęt w alei Jana Pawła II
Prace w Alei Jana Pawła II
Prace w Alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM Warszawa
Prace w Alei Jana Pawła II
Prace w Alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM Warszawa
Prace w Alei Jana Pawła II
Prace w Alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM Warszawa
Prace w Alei Jana Pawła II
Prace w Alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM Warszawa
Prace na Alei Jana Pawła II
Prace na Alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM Warszawa

Drzewa, parki kieszonkowe i jasne płyty

Projekt, którego realizacja ruszyła, kładzie nacisk na zieleń i jakość przestrzeni publicznej. Posadzonych zostanie dokładnie 99 drzew - w tym platany, klony, jarzęby i wiśnie. Uzupełnią one istniejące szpalery i stworzą nowe wzdłuż ciągów pieszych.

Wzdłuż alei powstaną także trzy parki kieszonkowe. Staną w nich nowoczesne ławki i metalowe siedziska. Całość dopełni zieleń ozdobna. Posadzone zostaną kwiaty, niskie krzewy, byliny oraz trawy. Pojawią się m.in. róże, hortensje, tulipany, geranium, liliowiec.

Ścieżka rowerowa w Alei Jana Pawła II na wizualizacji
Ścieżka rowerowa w Alei Jana Pawła II na wizualizacji
Źródło: ZDM Warszawa

"Nowa nawierzchnia z wielkoformatowych jasnych płyt, łączonych z antracytowymi elementami, uporządkuje przestrzeń i nada jej spójny, estetyczny charakter" - podkreślili drogowcy.

Wyremontowane zostaną również chodniki. Pojawią się też nowe parkingi rowerowe.

Wyniesione skrzyżowanie z Twardą

W marcu roboty powinny rozpocząć się także w rejonie skrzyżowania z ulicą Twardą. Pozwoli to prowadzić inwestycję równolegle w kilku miejscach. Na fragmencie ulicy Twardej zmieni się organizacja ruchu. Odcinek do skrzyżowania z ulicą Emilii Plater będzie dostosowany do ruchu jednokierunkowego (z zachodu na wschód). Na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II powstanie wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.

Prace zakończą się na przełomie wiosny i lata bieżącego roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki

Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki

Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta

Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta

Żoliborz

Kwiaciarze w tymczasowej lokalizacji

Wytyczona ścieżka rowerowa kolidowała z namiotami pod Halą Mirowską, w których od wielu lat sprzedawano kwiaty. To ważny element, tworzący klimat tego miejsca.  

Na czas prac stoiska z kwiatami zostały przeniesione na wolną przestrzeń między Placem Mirowskim a ulicą Elektoralną. - Lokalizacja tymczasowa została udostępniona wszystkim kwiaciarzom, którzy zgłosili taką chęć. Jesteśmy z nimi w kontakcie - tłumaczył w listopadzie ubiegłego roku Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. - W tym czasie chcemy w całości zrealizować prace na obszarze przy Hali Mirowskiej, aby umożliwić kwiaciarzom powrót do docelowych lokalizacji na nowej nawierzchni - dodał.

Stoiska z kwiatami przy al. Jana Pawła II
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Tymczasowa lokalizacja kwiaciarzy
Tymczasowa lokalizacja kwiaciarzy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Jak wyjaśnili dorgowcy, zależy im na tym, by jak najszybciej przygotować docelową przestrzeń i umożliwić kwiaciarkom powrót na stałe miejsca.

"Po zakończeniu prac otoczenie pawilonów będzie bardziej uporządkowane i estetyczne, zarówno dla klientów, jak i dla sprzedawców. Projekt przebudowy od początku uwzględniał jednak ich powrót w rejon Hali" - zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich.

Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej

Kilometr nowej trasy

Przebudowa Alei Jana Pawła II pochłonie ponad 10 milionów złotych. Inwestycja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne". Inwestycja w Alei Jana Pawła II jest jedną z kilku, na które Warszawa zdobyła w ostatnim czasie dofinansowanie.

Powstanie droga dla rowerów o szerokości 2,5 metra. Blisko kilometrowa trasa będzie biegła po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z Aleją "Solidarności".

Ścieżka rowerowa w Alei Jana Pawła II na wizualizacji
Ścieżka rowerowa w Alei Jana Pawła II na wizualizacji
Źródło: ZDM Warszawa

Aleja Jana Pawła II to jedna z głównych arterii Śródmieścia, łącząca jego północną i południową część. Umożliwia swobodne poruszanie się autem (sześć pasów), tramwajem lub pieszo. Jest także droga dla rowerów, ale w tym przypadku trudno mówić o komforcie, bo ścieżka meandruje.

Chcąc przejechać między Dworcem Centralnym a Arkadią zgodnie z przepisami, należy jechać raz wschodnią, raz zachodnią stroną alei. Od ronda Czterdziestolatka droga biegnie po obu stronach, ale za Grzybowską szlak po stronie wschodniej się urywa. Trzeba przejechać na zachodnią, którą można dojechać do Nowolipek - tam znów należy przeciąć Aleję Jana Pawła II. Po tej stronie droga kończy się na Stawkach, co oznacza konieczność ponownego odbicia. Dopiero za rondem "Radosława" ścieżka jest obustronna.

O pomysłach na załatanie dziury pomiędzy rondem ONZ a Aleją "Solidarności" po stronie wschodniej piszemy co najmniej od siedmiu lat. W 2020 roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówił nam, że udało się opracować trasę, które pozwoli zachować kwiaciarskie korso przed Halą Mirowską, ale projekt powędrował do szuflady, bo priorytetem były inwestycje w tzw. Nowe Centrum. Leżał w niej tak długo, że dwa lata temu drogowcy musieli wystąpić o pieniądze do radnych na jego uzupełnienie i aktualizację.

Jeśli po latach planowania uda się wreszcie uzupełnić ten fragment rowerowej infrastruktury, do wybudowania po wschodniej stronie zostanie jeszcze odcinek od Alei "Solidarności" do Nowolipek - około 300 metrów trasy m.in. wzdłuż zagłębia kebabowego w pawilonach.

Budowa "kręgosłupa"

Obok Alei Jana Pawła II ZDM buduje nową drogę dla rowerów na ciągu Alei "Solidarności" – Leszno. Po sąsiedzku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi zaś przebudowę poprzecznej ulicy Grzybowskiej. Nieco dalej, po wschodniej stronie ulicy Marszałkowskiej powstaje nowa trasa między ulicami Świętokrzyską a Królewską, a także na odcinku od Złotej do Świętokrzyskiej w cieniu prac nad przebudową kwartału Złotej i Zgoda.

Powstaje też droga dla rowerów wzdłuż ulicy Mickiewicza. "Będzie kolejnym etapem rowerowego 'kręgosłupa' stolicy – międzydzielnicowej trasy północ-południe łączącej Żoliborz i Ursynów. Trasa poprowadzi od Dworca Gdańskiego do Placu Wilsona i będzie przedłużeniem oddanej pod koniec zeszłego roku drogi wzdłuż ulicy Andersa" - zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa

