Wybiorą najpiękniejszy ogród, balkon lub najładniej ukwiecone okno

Jak wskazał ratusz, tegoroczny sezon ogrodniczy nie był łatwy - nie tylko przez trwającą pandemię, ale też przez suszę, a następnie ulewne deszcze. 37. edycja konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni" przeniosła się do internetu, gdzie chętni do udziału w konkursie mogli brać wcześniej udział w warsztatach i spotkaniach online na temat ogrodnictwa. Mieszkańcy dowiadywali się, jak rozpocząć przygodę z prowadzeniem ogródka, mogli uzyskać poradę czy pogłębić swoją wiedzę.

Kategorie konkursu

Do tych, którzy potrzebowali specjalnej pomocy i wsparcia specjalistów, wyruszyła Roślinna Ekipa Pomocnicza. Każdy mógł ją wezwać, jeśli nie radził sobie z ogródkiem, a potrzebował pomocy, by wziąć udział w konkursie. "W rezultacie napłynęło 359 zgłoszeń, spośród których jury wyłoni zwycięzców. Poznamy ich 6 września" - przekazał urząd miasta. Do konkursu można było zgłosić: balkony, loggie i okna, ogródki (budynki wielorodzinne), ogrody i ogródki przydomowe (budynki jednorodzinne), osiedla mieszkaniowe. Pojawiła się też nowa kategoria - eko ogród/ogród nowoczesny.