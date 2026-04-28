Śródmieście Siła dobra i wzajemna życzliwość. O tym "opowiedzą" fontanny Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nowy pokaz fontann na Podzamczu (materiał z 2019 roku)

W tym roku spektakl jest zatytułowany "Wielkie Serca". Opowiada o sile dobra i wzajemnej życzliwości. "Animacje wyświetlane na ekranie wodnym przypomną, że nawet drobne gesty mogą zmieniać rzeczywistość, a dobro, kiedy się nim dzielimy, wraca z podwójną siłą" - napisano na stronie Stołecznej Estrady.

Chopin i Świątek

W opowieści pojawią się również wybitni Polacy związani z Warszawą. Będą to osoby, których talent, pasja i osiągnięcia przyniosły im światową sławę i stały się powodem do narodowej dumy. Wśród bohaterów widowiska znajdą się m.in. Tamara Łempicka, Fryderyk Chopin oraz współczesne gwiazdy sportu – Robert Lewandowski i Iga Świątek.

"Tegoroczne widowisko to opowieść o ludziach, których talent i postawa inspirują innych. Chcemy przypomnieć sylwetki wybitnych Polaków związanych z Warszawą – osób, z których jesteśmy dumni i które pokazują, że pasja, wytrwałość i wrażliwość mogą zmieniać świat. Mamy nadzieję, że ta historia opowiedziana wodą, światłem i muzyką poruszy publiczność tak samo jak poprzednie pokazy" – powiedział cytowany na stronie, Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.

Muzyczną oprawę widowiska stworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory światowych artystów.

Inauguracja w majówkę

Pokazy inauguracyjne odbędą się 1 – 3 maja o godzinie 21.30.

Po majówce będzie można je zobaczyć w każdy piątek i sobotę. W maju, czerwcu i lipcu o godzinie 21.30. W dniach 19 i 20 czerwca, ze względu na Wianki nad Wisłą pokazy fontann "Wielkie Serca" nie odbędą się. W sierpniu pokaz będzie dostępny o godzinie 21, a we wrześniu o godzinie 20.30.

Pokaz trwa 30 minut. Wstęp jest bezpłatny.

Zmiany w ruchu na Starym i Nowym Mieście

Na czas pokazów będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. W każdy piątek i sobotę, od początku maja do końca września, w godzinach 18-23 kierowcy nie wjadą: z Wisłostrady w ulicę Boleść, w Długą od Kilińskiego od Nowomiejskiej, w ulicę Franciszkańską i Świętojerską – od strony Bonifraterskiej, z Bonifraterskiej na podwórko między Franciszkańską i Sapieżyńską, w Zakroczymską, po stronie Konwiktorskiej.

Od godziny 20 w piątki do 22 w niedziele kierowcy nie będą mogli parkować na ulicy Boleść. To ograniczenie będzie obowiązywało również w długi weekend majowy: od 1 do 3 maja.

Ograniczenia nie będą obowiązywały: mieszkańców, osób z niepełnosprawnościami, dojazdu do garaży, parkingu strzeżonego przy Boleść, hotelu i Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej.