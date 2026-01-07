Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek

Pawilon Tańca zaczyna działalność Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Działalność instytucji zainauguruje 8 stycznia o godz. 19 polska premiera spektaklu "My Fierce Ignorant Step" w choreografii Christosa Papadopoulosa. - Grecki artysta zadaje kluczowe we współczesnych czasach niepokoju i izolacji pytanie - czym dziś jest bycie razem? - nie tylko w społecznym, ale również w cielesnym i tanecznym sensie. Jest to praca o pierwszych razach, o radości życia i sile płynącej ze wspólnego rytmu - mówiła podczas konferencji prasowej jedna z kuratorek pawilonu, choreografka i menadżerka kultury Renata Piotrowska-Auffret.

W planie didżejskie sety

"My Fierce Ignorant Step" to optymistyczny występ, w którym dziesięcioro tancerzy i tancerek tworzy sceniczną sytuację, w której, jak podają organizatorzy, "ciała, głosy i wspomnienia rezonują niczym instrumenty, budując wspólnotowe doświadczenie". Spektakl zostanie powtórzony także w piątek, o tej samej godzinie.

W sobotę o godz. 20 publiczność może wziąć udział w muzyczno-performatywnym wydarzeniu, firmowanym przez kompozytora i artystę działającego pod pseudonimem felicita (Dominika Dworaka) w ramach jego pracy "czysta forma I", a także posłuchać didżejskich setów. "Tworzona we współpracy z baletowym choreografem i tancerzem Antonio Lanzo oraz zespołem polskich tancerek i tancerzy, czysta forma I, czerpie inspiracje z życia, idei i wizji Witkacego - Stanisława Ignacego Witkiewicza. To eksperymentalne połączenie klasycznego baletu i nowej muzyki - psychodeliczny romans zanurzający się w sen, euforię i psychozę" - zaznaczono w informacji prasowej.

Pięć i pół godziny tańca

Od godz. 16 w niedzielę odbywać się będzie międzypokoleniowa, karnawałowa impreza - "bal powszechny". To pięć i pół godziny wypełnione tańcem. Specjalną oprawę scenograficzną na tę okazję przygotowała interdyscyplinarna architektka Aleksandra Wasilkowska, która łączy projektowanie budynków, przestrzeni miejskich, instalacji artystycznych i scenografii teatralnej. Impreza będzie podzielona na moduły, prowadzone przez performerów, wodzirejki i didżejów pełniących rolę przewodników po zabawie. Organizatorzy chcą zatarcia granicy między sceną a parkietem oraz wyprowadzenia gości z roli biernego obserwatora i zaangażowanie ich w taniec.

Renata Piotrowska-Auffret tłumaczyła, że taniec jest nie tylko rozrywką, ale także formą budowania wspólnoty. Jak dodała, żyjemy w czasach lęku, samotności, a choreografia ma moc odpowiadania na te problemy. Zaznaczyła, że powstanie tego miejsca jest ważnym momentem dla ludzi tańca w Polsce, ale także wydarzeniem na arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej. – To moment historyczny, nareszcie taniec ma swoje miejsce w Warszawie – dodała, podkreślając znaczenie Pawilonu Tańca.

Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty Źródło: UM Warszawa

Głównym i podstawowym założeniem pawilonu jest wzmacnianie autonomii tańca i choreografii jako odrębnej dziedziny sztuki. - Chcemy stworzyć miejsce żywe, które słucha, reaguje, jest dynamiczne i które łączy zarówno rozproszone środowisko twórcze, jak i rozproszoną publiczność i życie miejskie – powiedziała. Podkreśliła, że ma to być miejsce różnorodne. – Współpracujące z wieloma osobami, instytucjami, organizacjami, zarówno na poziomie lokalnym, w tym oczywiście z warszawskim środowiskiem tańca i choreografii, jak i na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym. Będziemy organizować wydarzenia we współpracy międzyinstytucjonalnej czy też interdyscyplinarnej - także z sektorem prywatnym – zapowiedziała.

Podczas rocznego pilotażowego programu instytucji odbędzie się pięć premier, 150 wydarzeń oraz 20 plenerów. Nowa instytucja na mapie stolicy mieści się w stojącym nad Wisłą budynku dotąd zajmowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wejście do Pawilonu znajduje się obecnie od północnej strony budynku.

Organizatorami Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych są Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz m.st. Warszawa we współpracy z Warszawskim Obserwatorium Kultury.

Weekend otwarcia potrwa od 8 do 11 stycznia 2026 roku. Więcej informacji i szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie: pawilontanca.pl.