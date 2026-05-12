Śródmieście

Zamkną ulicę w centrum

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem
Źródło zdj. gł.: ZDM
Zarząd Dróg Miejskich zapowiada kolejne frezowanie. Tym razem remont przejdzie ulica Świętojerska. Prace ruszą w czwartek, będą objazdy.

"Tym razem wymienimy nawierzchnię na ulicy Świętojerskiej. Prace między Andersa i Bonifraterską rozpoczną się w czwartek, 14 maja, około godz. 22" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Kierowcy na wyremontowaną ulicę wrócą dopiero w niedzielę, 17 maja, około godz. 0.30.

Zmiany w ruchu

Frezowanie będzie oznaczać zamknięcie ulicy Świętojerskiej na fragmencie od Andersa do Bonifraterskiej.

Kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdów. Przejazd będzie poprowadzony ulicami: Andersa, Muranowską i Bonifraterską lub przez Plac Krasińskich i Długą do Alei "Solidarności".

Świętojerska z nowym asfaltem
Świętojerska z nowym asfaltem
Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich

Dodatkowo na Andersa, Bonifraterskiej i Placu Krasińskich zostaną wygrodzone pasy do skrętu w Świętojerską. Niemożliwy będzie natomiast wyjazd z ulicy Wałowej na Świętojerską.

Abutobusy na objazdach

Remont ulicy spowoduje też zmiany w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. "Autobusy linii 100 ominą naprawiany fragment Świętojerskiej ulicami Andersa i Muranowską. Na swoją trasę wrócą przy stadionie Polonii" - podali stołeczni drogowcy.

Zmieniona zostanie trasa linii 180 w stronę Wilanowa. Zamiast dotychczasowej drogi, autobusy skręcą z Anielewicza w ulicę Andersa, a na swoją trasę wrócą po przejeździe przez plac Bankowy i Senatorską

Natomiast jadąc w kierunku Chomiczówki, 180 skręci z Miodowej w Kapucyńską i pojedzie dalej Aleją "Solidarności". Autobusy przejadą przez plac Bankowy w stronę Andersa, a następnie ulicami Nowolipki i Zamenhofa wrócą na stały kurs.

Szczegóły rozkładu jazdy można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Miejskiego.

