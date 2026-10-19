Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzy się sprawie zatrzymania mężczyzny na Marszałkowskiej
Jak czytamy w komunikacie, zastępca RPO Stanisław Trociuk i dyrektor Zespołu Prawa Karnego BRPO Marek Łukaszuk zwrócili się do komendanta stołecznego policji Krzysztofa Ogrońskiego o "wyjaśnienia dotyczące podstaw i przebiegu interwencji, w tym zastosowania środków przymusu bezpośredniego, podstaw zatrzymania oraz kwestii dostępu zatrzymanego do adwokata".
Z kolei prokuratora okręgowego Michała Mistygacza poprosili o "przedstawienie informacji o dotychczasowym przebiegu postępowania prowadzonego przez Prokuraturę w sprawie oraz jakie czynności procesowe w niniejszej sprawie zostały dotychczas podjęte oraz są planowane".
Z nagrań programu "Bez trybu" w TVP Info wynika, że Piotr W. jeszcze przed interwencją, która skończyła się zatrzymaniem, szarpał się z policjantami przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Był też po drugiej stronie ogrodzenia (na terenie TK), w pobliżu prezesa Bogdana Święczkowskiego.
Zatrzymanie na Marszałkowskiej i nagranie z interwencji
Piotra W. zatrzymali w piątek policjanci zabezpieczający zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Miał naruszyć nietykalność cielesną funkcjonariuszki podczas próby wylegitymowania. Kobieta wymagała hospitalizacji. Pomocy medycznej udzielono także zatrzymanemu, ponieważ - jak podawały służby - w pewnym momencie stracił przytomność.
W weekend stołeczna policja opublikowała nagranie z interwencji wobec mężczyzny. Według funkcjonariuszy, mężczyzna od samego początku "stawiał opór - zarówno bierny, jak i czynny".
Jak opisali, na ich widok miał uciec do budynku przy Marszałkowskiej, a tam zachowywać się agresywnie i zaatakować policjantkę. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że podczas kontroli zatrzymanego pod jego kurtką znaleźli nóż.
Prokuratura chciała aresztu, sąd odrzucił wniosek
Czynności procesowe z Piotrem W. zakończyły się w sobotę późnym wieczorem w śródmiejskiej prokuraturze. Śledczy przekazali, że był on przesłuchany w charakterze podejrzanego, odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba podawał, że skierowano wniosek o miesiąc tymczasowego aresztu. - Od początku nie chciał wskazać danych osobowych i adresowych w tej sprawie. Istnieje zatem obawa ukrywania się i utrudniania czynności procesowych - wyjaśniał Skiba.
Prokurator powiedział, że mężczyzna zemdlał po tym, jak usłyszał informację w sprawie wniosku o areszt. - Został przewieziony karetką do szpitala - dodał.
Jak przekazał wówczas obrońca W., adwokat Bartosz Malewski, mężczyzna podejrzany jest o popełnienie przestępstw z artykułu 224 w zbiegu z 222 Kodeksu karnego, to jest wywieranie wpływu na czynności funkcjonariuszy i 222, czyli naruszenie nietykalności cielesnej.
Z kolei mecenas Magdalena Prządka-Leszczyńska przekazała zaś, że obrońcy zawnioskowali o pełen dostęp do akt sprawy, o możliwość sporządzenia z nich fotokopii, o przesłuchanie wszystkich członków Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy transportowali zatrzymanego karetką do szpitala. Zapowiedziała też złożenie zażalenia na postępowanie w ciągu siedmiu dni od zatrzymania.
Sąd nie zgodził się tymczasowe aresztowanie mężczyzny.