Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie zakazu wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich ogranicza swobodę poruszania się właścicieli zwierząt. Pismo w tej sprawie trafiło do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich Rada Warszawy zakazała w 2014 roku. Zakaz ustanowiono w przepisach prawa miejscowego. W informacji zamieszczonej na stronie Biura RPO podkreślono, że figuruje on w regulaminie korzystania z ogrodu, który jest załącznikiem do miejskiej uchwały z 3 lipca 2014 roku. Na mocy tych przepisów jedynymi psami, które mogą wejść do Ogrodu Krasińskich, są psy asystujące, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.