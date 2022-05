Rozpoczął się Bieg Konstytucji 3 maja. Na starcie trzy tysiące osób

czytaj dalej

Z okien akwarium można podziwiać malowniczą Ochotę i socrealistyczną Marszałkowską. Przejazd ogórkiem to podróż w czasie, ale także po Muranowie, Pradze i Powiślu. Pliszka i Słonka pozwolą podziwiać Warszawę z perspektywy Wisły, Zefirem można dopłynąć do Serocka. A wąskotorówka dowiezie pasażerów aż do Tarczyna. 1 mają rozpoczynają działanie Warszawskie Linie Turystyczne.