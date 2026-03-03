Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Rozcinał dachy kabrioletów. "Samochodowy chirurg" zatrzymany

Mężczyzna został zatrzymany
29.03.2025 | Coraz mniej jest w Polsce kradzieży samochodów, ale policja wciąż znajduje kolejne dziuple
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Rozcinał składane dachy kabrioletów, zabierał ze środka cenne przedmioty i sprzedawał paserom. Policja z warszawskiego Śródmieście zatrzymała 39-latka, podejrzanego o okradanie luksusowych aut. Usłyszał sześć zarzutów.

Policjanci pracowali nad sprawą serii włamań do luksusowych samochodów w Śródmieściu. Do zdarzeń doszło w listopadzie ubiegłego roku. Ustalili, że podejrzany w ciągu dwóch dni włamał się do co najmniej sześciu luksusowych samochodów.

"Schemat jego działania polegał na rozcinaniu składanych dachów w kabrioletach i kradzieży rzeczy pozostawionych w środku. Dodatkowo w pojazdach wybijał szyby i powodował uszkodzenia przewyższające wartość skradzionych rzeczy. Łączną sumę strat oszacowano na ponad 100 000 złotych" - poinformował w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Trzy osoby z zarzutami

W lutym w Łochowie policjanci zatrzymali do sprawy 39-letniego obywatela Polski. Z ich ustaleń wynika, że mężczyzna mieszkał na wsi i przyjeżdżał do stolicy, by popełniać przestępstwa. Skradzione rzeczy sprzedawał paserom.

39-latek, nazwany przez policjantów "samochodowym chirurgiem", usłyszał sześć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa I

Wcześniej do sprawy mundurowi zatrzymali jeszcze dwóch pochodzących z Ukrainy paserów, oni również usłyszeli zarzuty. 

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I

Przestępczość w WarszawiesamochodyPolicja
