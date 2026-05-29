Śródmieście Wypłacał pieniądze. Zaszli go od tyłu, przewrócili na ziemię i dusili Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Rozbój na Chmielnej

Policjanci ze śródmiejskiej komendy prowadzą szeroko zakrojone czynności w sprawie brutalnego rozboju. Do zdarzenia doszło przy ulicy Chmielnej. Jak ustaliła policja, 32-letni obywatel Polski wracał tamtędy samotnie nad ranem ze spotkania w centrum miasta. Po drodze postanowił zatrzymać się przy bankomacie i wypłacić pieniądze.

"Po chwili zaatakowało go dwóch mężczyzn i przewróciło na ziemię. Jeden z napastników dusił 32-latka trzymając go mocno za szyję. Gdy ten próbował wstać i uciec, oprawcy zagrozili użyciem noża. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony nie doznał poważnych obrażeń. Sprawcy ukradli mu portfel z dokumentami i pieniędzmi, a łączna suma strat wynosi ponad 4000 złotych" - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Funkcjonariusze opublikowali fragment nagrania ze zdarzenia, które zarejestrowała kamera. Wyodrębnili też wizerunek jednego ze sprawców.

Policjanci proszą wszystkie osoby, mające informacje w tej sprawie, o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa I pod numerem telefonu 47 723 91 30 lub 47 723 91 50. Informacje można przekazywać również na adres e-mail: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl

Zapewniają anonimowość.

W związku z tym zdarzeniem prowadzone jest śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.

