Wypłacał pieniądze. Zaszli go od tyłu, przewrócili na ziemię i dusili
Policjanci ze śródmiejskiej komendy prowadzą szeroko zakrojone czynności w sprawie brutalnego rozboju. Do zdarzenia doszło przy ulicy Chmielnej. Jak ustaliła policja, 32-letni obywatel Polski wracał tamtędy samotnie nad ranem ze spotkania w centrum miasta. Po drodze postanowił zatrzymać się przy bankomacie i wypłacić pieniądze.
"Po chwili zaatakowało go dwóch mężczyzn i przewróciło na ziemię. Jeden z napastników dusił 32-latka trzymając go mocno za szyję. Gdy ten próbował wstać i uciec, oprawcy zagrozili użyciem noża. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony nie doznał poważnych obrażeń. Sprawcy ukradli mu portfel z dokumentami i pieniędzmi, a łączna suma strat wynosi ponad 4000 złotych" - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Potrzebna pomoc
Funkcjonariusze opublikowali fragment nagrania ze zdarzenia, które zarejestrowała kamera. Wyodrębnili też wizerunek jednego ze sprawców.
Policjanci proszą wszystkie osoby, mające informacje w tej sprawie, o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa I pod numerem telefonu 47 723 91 30 lub 47 723 91 50. Informacje można przekazywać również na adres e-mail: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl
Zapewniają anonimowość.
W związku z tym zdarzeniem prowadzone jest śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.