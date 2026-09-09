Śródmieście Ostateczna decyzja w sprawie wieżowca Intraco Oprac. Katarzyna Kędra |

Wieżowiec Intraco wkrótce zniknie z krajobrazu miasta Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: MWKZ

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MWKZ przekazał informację o zakończeniu postępowania w sprawie wieżowca przy ulicy Stawki 2 w warszawskim Śródmieściu. Konserwator zajął się jednym z pierwszych w PRL "drapaczy chmur", widząc jakie emocje wywołała decyzja o niewpisaniu go do rejestru zabytków. "Po ponownym, wnikliwym rozpatrzeniu sprawy podtrzymaliśmy stanowisko: biurowiec Intraco nie zostanie wpisany do rejestru zabytków" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych Marcin Dawidowicz.

Trwa rozbiórka Intraco Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ Trwa rozbiórka Intraco Źródło zdjęcia: MWKZ

Intraco nie będzie w rejestrze zabytków. Dlaczego?

Dlaczego wieżowiec ostatecznie nie został wpisany do rejestru zabytków? "Kluczowe znaczenie miała zasada, że wartościowaniu podlega obiekt w aktualnym stanie zachowania, nie jego historyczna forma czy niezrealizowane koncepcje" - wyjaśnił MWKZ.

"A stan faktyczny mówi jasno: w latach 1998-2000 oryginalną okładzinę ceramiczną całkowicie przesłonięto nową elewacją kurtynową, część płytek usunięto, większość uszkodzono podczas montażu ocieplenia i elewacji. Budynek nadbudowano o jedną kondygnację wraz z wieżą radiową" - opisał konserwator.

Przypomniał też, że w kolejnych latach wnętrza przeszły kompleksowe przebudowy (2002–2019), co - jego zdaniem - spowodowało, że nie zachował się żaden element pierwotnego wystroju z lat 70. Zmieniło się również otoczenie budynku, między innymi przez zabudowę reprezentacyjnego przedpola.

"Powołując się na wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków: przedmiotem ochrony jest materialny dokument minionej epoki, a nie jego pierwotna, dziś już nieistniejąca forma. Mimo niewątpliwej wartości historycznej - budynek jako świadectwo aspiracji PRL i śmiała, kontrowersyjna wówczas realizacja urbanistyczna - utrata autentyzmu i integralności substancji zabytkowej przesądziła o odmowie" - podsumował MWKZ.

Tak ma wyglądać nowy wieżowiec

W ubiegłym roku Polski Holding Nieruchomości ogłosił plan zburzenia wieżowca Intraco. Zastąpi go nowy obiekt, który wyglądem ma nawiązywać do poprzednika. Wysokość nowego budynku będzie niemal taka sama, ale zmniejszy się liczba kondygnacji (do 23 z dzisiejszych 39), ponieważ biura będą wyższe. Nowe Intraco nie będzie już smukłe i zielone jak rozbierany wieżowiec. W środowisku miłośników Warszawy i architektury projekt został przyjęty chłodno.

Nowi najemcy mają wprowadzić się do wieżowca w 2030 roku.

Zburzą Intraco, zbudują nowe Tak ma wyglądać nowe Intraco Źródło zdjęcia: Grupa FHN Tak ma wyglądać nowe Intraco Źródło zdjęcia: Grupa FHN Wieżowiec Intraco na zdjęciach sprzed lat Źródło zdjęcia: Katarzyna Kędra / tvnwarszawa.pl Wieżowiec Intraco na zdjęciach sprzed lat Źródło zdjęcia: Katarzyna Kędra / tvnwarszawa.pl

Zdaniem PHN budynku "nie dało się przerabiać w nieskończoność". Stąd decyzja o jego rozbiórce i nowym projekcie. Według planów nowe Intraco ma być energooszczędne i ekologiczne, dotrzymać dzisiejszych standardów w zakresie budownictwa i trendów.

Nowy budynek jest projektowany przez pracownię FS&P Arcus pod przewodnictwem architekta Mariusza Ścisły. Stary wzniesiono w latach 1973–1975 według projektu szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, przy udziale Naczelnego Architekta Warszawy S. Bieńkuńskiego.