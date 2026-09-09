Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Ostateczna decyzja w sprawie wieżowca Intraco

|
Trwa rozbiórka Intraco
Wieżowiec Intraco wkrótce zniknie z krajobrazu miasta
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: MWKZ
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Był jednym z pierwszych drapaczy chmur w PRL-owskiej Warszawie, ale jego los jest przesądzony. Rozbiórka wieżowca Intraco nie zostanie zatrzymana. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował w środę o swojej ostatecznej decyzji wobec budynku.

MWKZ przekazał informację o zakończeniu postępowania w sprawie wieżowca przy ulicy Stawki 2 w warszawskim Śródmieściu. Konserwator zajął się jednym z pierwszych w PRL "drapaczy chmur", widząc jakie emocje wywołała decyzja o niewpisaniu go do rejestru zabytków. "Po ponownym, wnikliwym rozpatrzeniu sprawy podtrzymaliśmy stanowisko: biurowiec Intraco nie zostanie wpisany do rejestru zabytków" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych Marcin Dawidowicz.

Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ
Trwa rozbiórka Intraco
Trwa rozbiórka Intraco
Źródło zdjęcia: MWKZ

Intraco nie będzie w rejestrze zabytków. Dlaczego?

Dlaczego wieżowiec ostatecznie nie został wpisany do rejestru zabytków? "Kluczowe znaczenie miała zasada, że wartościowaniu podlega obiekt w aktualnym stanie zachowania, nie jego historyczna forma czy niezrealizowane koncepcje" - wyjaśnił MWKZ.

"A stan faktyczny mówi jasno: w latach 1998-2000 oryginalną okładzinę ceramiczną całkowicie przesłonięto nową elewacją kurtynową, część płytek usunięto, większość uszkodzono podczas montażu ocieplenia i elewacji. Budynek nadbudowano o jedną kondygnację wraz z wieżą radiową" - opisał konserwator.

Przypomniał też, że w kolejnych latach wnętrza przeszły kompleksowe przebudowy (2002–2019), co - jego zdaniem - spowodowało, że nie zachował się żaden element pierwotnego wystroju z lat 70. Zmieniło się również otoczenie budynku, między innymi przez zabudowę reprezentacyjnego przedpola.

"Powołując się na wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków: przedmiotem ochrony jest materialny dokument minionej epoki, a nie jego pierwotna, dziś już nieistniejąca forma. Mimo niewątpliwej wartości historycznej - budynek jako świadectwo aspiracji PRL i śmiała, kontrowersyjna wówczas realizacja urbanistyczna - utrata autentyzmu i integralności substancji zabytkowej przesądziła o odmowie" - podsumował MWKZ.

Tak ma wyglądać nowy wieżowiec

W ubiegłym roku Polski Holding Nieruchomości ogłosił plan zburzenia wieżowca Intraco. Zastąpi go nowy obiekt, który wyglądem ma nawiązywać do poprzednika. Wysokość nowego budynku będzie niemal taka sama, ale zmniejszy się liczba kondygnacji (do 23 z dzisiejszych 39), ponieważ biura będą wyższe. Nowe Intraco nie będzie już smukłe i zielone jak rozbierany wieżowiec. W środowisku miłośników Warszawy i architektury projekt został przyjęty chłodno.

Nowi najemcy mają wprowadzić się do wieżowca w 2030 roku.

Zburzą Intraco, zbudują nowe
Tak ma wyglądać nowe Intraco
Tak ma wyglądać nowe Intraco
Źródło zdjęcia: Grupa FHN
Tak ma wyglądać nowe Intraco
Tak ma wyglądać nowe Intraco
Źródło zdjęcia: Grupa FHN
Wieżowiec Intraco na zdjęciach sprzed lat
Wieżowiec Intraco na zdjęciach sprzed lat
Źródło zdjęcia: Katarzyna Kędra / tvnwarszawa.pl
Wieżowiec Intraco na zdjęciach sprzed lat
Wieżowiec Intraco na zdjęciach sprzed lat
Źródło zdjęcia: Katarzyna Kędra / tvnwarszawa.pl

Zdaniem PHN budynku "nie dało się przerabiać w nieskończoność". Stąd decyzja o jego rozbiórce i nowym projekcie. Według planów nowe Intraco ma być energooszczędne i ekologiczne, dotrzymać dzisiejszych standardów w zakresie budownictwa i trendów.

Nowy budynek jest projektowany przez pracownię FS&P Arcus pod przewodnictwem architekta Mariusza Ścisły. Stary wzniesiono w latach 1973–1975 według projektu szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, przy udziale Naczelnego Architekta Warszawy S. Bieńkuńskiego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza
Pergole niczym "papierowe samoloty". Tak zmieni się Plac Narutowicza
Dariusz Gałązka
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Zapowiedź ministra po katastrofie. Zmiany "będą mieć charakter radykalny"
Okolice
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiadomo o wypadku
MAZOWIECKIE
Kabina ciężarówki po zderzeniu z pociągiem
Wjechał ciężarówką w pociąg. Wiemy, jak tłumaczył się kierowca
MAZOWIECKIE
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Prokuratura: kierowca ciężarówki wjechał w pociąg
MAZOWIECKIE
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Nie żyje pasażerka
MAZOWIECKE
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia
MAZOWIECKIE
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Jest bardzo wielu poszkodowanych". Wójt o pomocy dla pasażerów
TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
"To był strach". Tak wyglądały pierwsze chwile po wypadku
TVN24
Prokuratura bada wpisy Gromdy
Śledztwo w sprawie Gromdy. "Trwają przeszukania w różnych miejscach"
Okolice
Zaplombowane wejście do bloku przy Hirszfelda
Blok na Ursynowie grozi zawaleniem. Jest śledztwo prokuratury
Ursynów
Zderzenie motocyklisty z autem
Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
Targówek
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem
Mokotów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Usłyszał, że zostaje zatrzymany i wpadł w szał
Okolice
Bus uderzył w bariery na trasie S8
Kierowca busa wjechał w barierki na S8, są utrudnienia
Targówek
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych, alert RCB
Śródmieście
Lisy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłożą szczepionki dla lisów. Apel o szczególną ostrożność
Śródmieście
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Śmiertelny wypadek na S8. Szukają świadków i nagrań
Okolice
pap_20231206_120
Pobicie prokuratora. Śledczy powołali biegłego
Okolice
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina zakończona
Włochy
Rafał Trzaskowski i Magdalena Sroka
Nowa osoba w ekipie Rafała Trzaskowskiego
Śródmieście
Remont torowiska w Alei Niepodległości
Naprawy i modernizacje. Tramwajarze zdradzili plany na jesień
Klaudia Kamieniarz
Pożar auta na A2
Pożar auta na autostradzie w kierunku Warszawy
Okolice
Policjanci zatrzymali go przy bankomacie
Wypłacał cudze pieniądze. Wpadł przy bankomacie
Mokotów
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Wilanowie
Remont w zagłębiu szkół i przedszkoli zaczęli pod koniec wakacji
Dariusz Gałązka
Uczestnicy 35. Biegu Niepodległości
Ten bieg gromadzi tysiące uczestników. Ruszyły zapisy
Śródmieście
W Warszawie odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-EM
"Mundial tramwajarzy" w Warszawie. Rywalizować będą 24 kraje
Śródmieście
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Niszczono go siekierą, oblewaną farbą. Wraca "dochodowy" fotoradar
Katarzyna Kędra
Pożar ciężarówki
Kłęby dymu nad miastem. Spłonęła ciężarówka
MAZOWIECKIE
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki