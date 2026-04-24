Śródmieście Rowerzyści opanują ulice. Przejadą przez cztery dzielnice

Masa Krytyczna powróciła po ponad dwóch latach (materiał z 2019 roku) Źródło: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Wieczorem z Placu Zamkowego wyruszy przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej. Start o godzinie 19. Trasa liczy 21 kilometrów.

"Na czas przejazdu policjanci sukcesywnie będą zamykać i przywracać ruch na ulicach, po których będą się poruszać zawodnicy" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie zakończy się około godziny 21.

Przejazd przez cztery dzielnice

Trasa Warszawskiej Masy Krytycznej poprowadzi ulicami: Miodowa, Senatorska, plac Teatralny, Wierzbowa, Plac Piłsudskiego, Królewska, Marszałkowska, Świętokrzyska, rondo ONZ, Aleja Jana Pawła II, Rondo Czterdziestolatka, Chałubińskiego, Niepodległości, Odyńca, Racławicka, Żwirki i Wigury, Banacha, Grójecka, Plac Narutowicza, Grójecka, Rondo Zawiszy, Towarowa, Okopowa, Dzika, Aleja Jana Pawła II, Anielewicza, Andersa, Plac Bankowy, Senatorska, Plac Teatralny, Senatorska, Miodowa.

Uczestnicy zakończą przejazd w miejscu, w którym go zaczęli: na Placu Zamkowym.