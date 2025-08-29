Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy

Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem" Źródło: TVN24

Jako pierwsi wyruszą rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej. Ich przejazd rozpocznie się o godzinie 19 na placu Zamkowym. Trasa ma 20 kilometrów i wiedzie ulicami Śródmieścia, Woli, Ochoty i Mokotowa.

Rowerzyści z placu Zamkowego zjadą w Miodową. Dalej będą poruszali się ulicami: Senatorską, przez plac Bankowy, Andersa, Anielewicza, aleją Jana Pawła II, aleją "Solidarności", przez rondo Kercelak, Okopową, Towarową, przez plac Zawiszy, Grójecką, Kopińską, Szczęśliwicką, Dickensa, Grójecką, Korotyńskiego, Mołdawską, Racławicką, Odyńca, aleją Niepodległości, Madalińskiego, Puławską, przez plac Unii Lubelskiej, aleją Szucha, Alejami Ujazdowskimi, Nowy Świat, Krakowskie Przemieście do placu Zamkowego.

Organizatorzy szacują, że przejazd potrwa około dwóch godzin. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Rowerem do pracy, rowerem do szkoły!". To przypomnienie, że rower jest całorocznym środkiem transportu i warto zadbać o to, aby przed nadchodzącą jesienią i zimą był prawidłowo oznakowany i wyposażony w oświetlenie.

Deskorolkarze pojawią się w trzech dzielnicach

Około godziny 20 przejazd rozpoczną deskorolkarze. Zbiórka planowana jest na placu Konstytucji. Następnie uczestnicy zgromadzenia będą poruszali się ulicami: Waryńskiego, Trasą Łazienkowską, aleją Niepodległości, Koszykową, Raszyńską, Towarową, Prostą, aleją Jana Pawła II, aleją "Solidarności", przez plac Bankowy, Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Kruczą i Piękną z powrotem na plac Konstytucji.

Przejazd może potrwać do godziny 23.

Urząd miasta zapowiada, że oba przejazdy będą zabezpieczane przez policjantów. Możliwe jest czasowe wstrzymywanie ruchu na ulicach i skrzyżowaniach, przez które przejadą kolumny rowerzystów i deskorolkarzy.

