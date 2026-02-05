Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Roma Tower z kompletem pozwoleń. Wiadomo, kiedy ruszy budowa kontrowersyjnego wieżowca

Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Źródło: TVN24
Inwestor 170-metrowego wieżowca w centrum Warszawy Roma Tower, złośliwie nazywanego również Nycz Tower ze względu na powiązania z Archidiecezją Warszawską, uzyskał komplet pozwoleń na budowę. Prace budowlane mają rozpocząć się w drugiej połowie roku.

"Urzędnicy zatwierdzili budowę obiektu mieszkalnego na rogu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. Na terenie obecnego parkingu, gdzie w przeszłości funkcjonowała stacja paliw, powstanie 170-metrowa Roma Tower z 48 kondygnacjami nadziemnymi" - poinformowała spółka BBI Development, która jest inwestorem.

Deweloper zapowiedział, że budowa wieżowca rozpocznie się w drugim półroczu tego roku. W tym roku inwestor zamierza zaprezentować nowe wizualizacje budynku.

Wydanie pozwolenia nie było pewne ponieważ ekspertyza wykazała, że Roma Tower przekroczy normy zacienienia dla sześciu mieszkań komunalnych w miejskim budynku po drugiej stronie ulicy. Inwestor wieżowca zawarł z miastem umowę, na mocy której urzędnicy zgodzili się zmienić funkcję tych lokali na użytkową. W tym przypadku nie ma obostrzeń związanych z zacienieniem. W zamian inwestor zobowiązał się do wyremontowania lokali wskazanych przez miasto.

Poszli deweloperowi na rękę

Spółka BBI Development zapewnia, że funkcja mieszkaniowa Roma Tower wykluczy najem krótkoterminowy. Inwestor na swój koszt ma odnowić fragmenty ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Planowany jest remont jezdni, chodników i posadzenie nowej zieleni. "Zakres tych zadań szacowany jest na ponad 20 milionów złotych" - wskazał deweloper.

Przygotowaniu do budowy apartamentowca towarzyszy rewitalizacja Ogrodów św. Barbary w sąsiadującej parafii. "W ramach tego projektu przywrócono historyczny układ założenia parkowego oraz wykonano konserwację ogrodzenia od strony ul. Wspólnej. W kolejnych etapach planowana jest renowacja kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, kaplicy św. Barbary, stacji drogi krzyżowej oraz wikariatki" - wyjaśniła spółka.

Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Źródło: TVN24

Roma Tower nie będzie biurowcem

Plan budowy 170-metrowego wieżowca u zbiegu Nowogrodzkiej i Emilii Plater pojawił się już kilka lat temu. Inwestycję na swoim gruncie chciała realizować Archidiecezja Warszawska w porozumieniu z firmą BBI Development. Zapowiedzi budowy wysokościowca wzbudziły sprzeciw części mieszkańców Śródmieścia i aktywistów miejskich. Protestujący obawiali się, że budynek zaburzy historyczną tkankę tego kwartału stolicy i jego urbanistykę, zagrozi istnieniu parafialnych zabudowań (te w 2020 roku trafiły do rejestru zabytków), pogłębi problem wyludniania się dzielnicy.

Roma Tower miał być biurowcem o powierzchni użytkowej 62 tysięcy metrów kwadratowych z salą konferencyjną, powierzchniami handlowymi, centrum fitness and SPA i parkingiem na 245 samochodów. Założenie było takie, że zyskami z wynajmu biur deweloper ma dzielić się z Kościołem.

Pod koniec stycznia tego roku BBI Development otrzymał od ratusza decyzję środowiskową. Zmieniło się przeznaczenie obiektu. Zgodnie z nową koncepcją, Roma Tower ma być apartamentowcem o 48 kondygnacjach. Na najniższych kondygnacjach naziemnych i podziemnych urządzony będzie parking na 413 aut.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieNieruchomości
Czytaj także:
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki