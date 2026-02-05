Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy Źródło: TVN24

"Urzędnicy zatwierdzili budowę obiektu mieszkalnego na rogu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. Na terenie obecnego parkingu, gdzie w przeszłości funkcjonowała stacja paliw, powstanie 170-metrowa Roma Tower z 48 kondygnacjami nadziemnymi" - poinformowała spółka BBI Development, która jest inwestorem.

Deweloper zapowiedział, że budowa wieżowca rozpocznie się w drugim półroczu tego roku. W tym roku inwestor zamierza zaprezentować nowe wizualizacje budynku.

Wydanie pozwolenia nie było pewne ponieważ ekspertyza wykazała, że Roma Tower przekroczy normy zacienienia dla sześciu mieszkań komunalnych w miejskim budynku po drugiej stronie ulicy. Inwestor wieżowca zawarł z miastem umowę, na mocy której urzędnicy zgodzili się zmienić funkcję tych lokali na użytkową. W tym przypadku nie ma obostrzeń związanych z zacienieniem. W zamian inwestor zobowiązał się do wyremontowania lokali wskazanych przez miasto.

Poszli deweloperowi na rękę

Spółka BBI Development zapewnia, że funkcja mieszkaniowa Roma Tower wykluczy najem krótkoterminowy. Inwestor na swój koszt ma odnowić fragmenty ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Planowany jest remont jezdni, chodników i posadzenie nowej zieleni. "Zakres tych zadań szacowany jest na ponad 20 milionów złotych" - wskazał deweloper.

Przygotowaniu do budowy apartamentowca towarzyszy rewitalizacja Ogrodów św. Barbary w sąsiadującej parafii. "W ramach tego projektu przywrócono historyczny układ założenia parkowego oraz wykonano konserwację ogrodzenia od strony ul. Wspólnej. W kolejnych etapach planowana jest renowacja kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, kaplicy św. Barbary, stacji drogi krzyżowej oraz wikariatki" - wyjaśniła spółka.

Roma Tower nie będzie biurowcem

Plan budowy 170-metrowego wieżowca u zbiegu Nowogrodzkiej i Emilii Plater pojawił się już kilka lat temu. Inwestycję na swoim gruncie chciała realizować Archidiecezja Warszawska w porozumieniu z firmą BBI Development. Zapowiedzi budowy wysokościowca wzbudziły sprzeciw części mieszkańców Śródmieścia i aktywistów miejskich. Protestujący obawiali się, że budynek zaburzy historyczną tkankę tego kwartału stolicy i jego urbanistykę, zagrozi istnieniu parafialnych zabudowań (te w 2020 roku trafiły do rejestru zabytków), pogłębi problem wyludniania się dzielnicy.

Roma Tower miał być biurowcem o powierzchni użytkowej 62 tysięcy metrów kwadratowych z salą konferencyjną, powierzchniami handlowymi, centrum fitness and SPA i parkingiem na 245 samochodów. Założenie było takie, że zyskami z wynajmu biur deweloper ma dzielić się z Kościołem.

Pod koniec stycznia tego roku BBI Development otrzymał od ratusza decyzję środowiskową. Zmieniło się przeznaczenie obiektu. Zgodnie z nową koncepcją, Roma Tower ma być apartamentowcem o 48 kondygnacjach. Na najniższych kondygnacjach naziemnych i podziemnych urządzony będzie parking na 413 aut.