Śródmieście

Syreny zawyły w samo południe. Warszawa pamięta

Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
W niedzielę przypada 83. rocznica powstania w getcie warszawskim
W niedzielę przypada 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. By uczcić największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, w mieście zawyły syreny. Główne uroczystości odbywają się przy Pomniku Bohaterów Getta.

W ramach obchodów rocznicy na terenie Warszawy zostały uruchomione syreny alarmowe. Zostały one włączone o godzinie 12 i emitowały ciągły sygnał przez minutę.

"Włączenie syren ma charakter symboliczny i techniczny, dlatego mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań" - zapowiadał wcześniej stołeczny ratusz.

Obchody rocznicy

Główne uroczystości rocznicowe odbywają się od południa przy Pomniku Bohaterów Getta. Biorą w nich udział: prezydent Karol Nawrocki, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Po części oficjalnej uczestnicy przejdą w Marszu Pamięci, szlakiem najważniejszych miejsc, związanych z historią getta warszawskiego.

Wydarzenia, z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przygotowało też muzeum POLIN. W ramach programu towarzyszącego akcji Żonkile Muzeum organizuje rocznicowy koncert w wykonaniu Aleksandra Dębicza i Sinfonii Varsovii pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej. Kulminacją wieczoru będzie prawykonanie kompozycji Dębicza "Yellow Daffodil", napisanej specjalnie na 83. rocznicę wybuchu powstania.

W programie przygotowanym przez Muzeum POLIN są też spacery, dyskusje i spotkania tematyczne. Odwiedzający Muzeum mogą po raz pierwszy oglądać monumentalny fryz "Getto" Marka Oberländera. "Nieznana dotąd szerokiej publiczności kompozycja to poruszające świadectwo artysty, który jako jedyny z rodziny przeżył Zagładę" - czytamy w komunikacie ratusza.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz 14. organizuje społeczno-edukacyjną akcję Żonkile, która jest częścią obchodów. Pracownicy muzeum, wolontariuszki i wolontariusze wręczą na ulicach stolicy trzymilionowy żonkil w historii akcji.

Pierwsze miejskie powstanie

W 1940 roku Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie, umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 roku podczas wielkiej akcji likwidacyjnej Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Wśród pozostałych narodziła się idea zbrojnego oporu.

Gdy rankiem 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały wojskowe wkroczyły do getta z zamiarem jego ostatecznej likwidacji, członkowie żydowskich organizacji zbrojnych pod dowództwem Mordechaja Anielewicza stanęli do walki o ludzką godność. Rozpoczęło się pierwsze miejskie powstanie w okupowanej przez Niemców Europie.

Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Katarzyna Kędra
Magdalena Gruszczyńska
